Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés-sorozatának részeként a felsőzsolcai Bárczay-kastélyban pénteken nyílt meg az „Ecsettel a békéért” című kiállítás. Elsőként Szarka Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a tárlatot Németh István, nyugalmazott ezredes, a Krajczáros Alapítvány elnöke nyitotta meg.

A székesfehérvári székhelyű alapítvány az utazó kiállítás gondozója. A szervezet az I. Világháború századik évfordulójára jött létre, majd civil mozgalmat indított, melynek célja a figyelem felhívása, az emlékezés és a béke megőrzése. Hivatásos és amatőr festők művei is helyet kapnak a gyűjteményben, amelyben most már több mint 800 alkotás szerepel. Mindez 150-nél több alkotótól származik. A miskolci festőművész Törő Irén 2016 óta áll kapcsolatban a Krajczáros Alapítvánnyal, eddig húsz festményt ajánlott föl a nemes célra. Ezúttal a felsőzsolcai tárlatra a gyűjtésnek csak egy szeletét, 65 darab alkotást – festményeket, grafikákat – válogatott össze. A művek nem csak a háborút, a háttérországban maradtakat és kapcsolódó tájakat, szimbólumokat is láttatnak, bemutatnak.