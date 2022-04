Április 29-éig lehet jelentkezni a nemzetközi komolyzenei mesterkurzusra, a Crescendo Nyári Akadémiára, melyet idén is Tokajban rendeznek meg július 20-a és augusztus 1-je között.

Közös muzsikálás

– Évről évre elmondhatatlan öröm a sok fiatal, tehetséges zenész és a csodálatos művésztanárok találkozása egy ékszerdoboz kisvárosban, Tokajban. A közös zenélés, a koncertek, a beszélgetések, a számos különböző kultúra ötvöződése Amerikától Ázsiáig mind varázslatos másfél hetet biztosít a hozzánk látogatóknak – mondja Tarjányi Tamás, a Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál nevű mesterkurzus és programsorozat művészeti igazgatója.

Kortárs szerzők

Idén is lesznek opera-, szólóhangszeres, kamarazenei, zenekari, barokk, ifjúsági, kórus-, jazz- és improvizációs kurzusok.

Kiemelt koncert lesz a nagyszabású gálahangverseny, melyen a másfél hét alatt tanultakat mutatják be a diákok, és amit Brahms II. szimfóniájának közös elő­adása koronáz meg Delta David Gier amerikai karmester vezényletével.

Másodszorra kerül sor a Kortárszenei percek című előadás-sorozatra, ahol a tavalyi érdeklődésre és sikerre való tekintettel újabb négy kortárs zeneszerző mutatkozik be. A kortárs mellett azonban a régizene is helyet kap. Az érdeklődők ebben az évben is részt vehetnek Nagy Réka viola da gamba kurzusán.

Neves művészek, új tanárok

Igazi újdonság, hogy az operarészleteket idén Varga Bence rendező viszi színre.

A nyári akadémiára több kontinens rangos zenekarainak tagjai, zeneakadémiáinak művésztanárai érkeznek.

Többek között olyan neves magyar művészekhez jelentkezhetnek most be a hallgatók, mint Dallos Erika, Kállay Ágnes, Kemenes András, Meláth Andrea és Szabóki Tünde.

Új tanárokkal is bővül a csapat, először lesz ott az akadémián Will Chow csellóművész és Terry Ewell fagottművész. Mindketten az USA-ból érkeznek.

(A borítóképen: A Crescendo akadémia tavalyi gálahangversenyén. Fotó: Gergely Ákos)