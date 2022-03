Mindezt az eseménysorozatot beharangozó sajtótájékoztatón, Sárospatakon jelentették be szerdán.

Kovács Zalán László fesztiváligazgató hangsúlyozta: a programok harmadát külhoni magyar területeken rendezik meg, a háború miatt egyedül a kárpátaljai rendezvények maradnak el. A legtöbb koncertet az úgynevezett főidőszakban, vagyis március 16-a és 31-e között bonyolítják le, de valójában a zenei események egészen adventig tartanak – emelte ki. A március 16-i miskolci nyitókoncerten, a Zenepalotában a Miskolci Egyetem (ME) Bartók Béla Zeneművészeti Karának hallgatói játszanak.

Hozzátette: az elmúlt két esztendőben a pandémia miatt csak részben vagy online tudták megrendezni koncertjeiket. Idén azonban újra a legváltozatosabb helyszíneken a legkülönbözőbb zenei formációkban szólaltatják meg a zeneszerző-géniusz műveit, amelyekre a korábbi évek tapasztalatai alapján 40-60 ezer nézőt remélnek. A koncertek ingyenesek és esetenként családi programokkal párosulnak – közölte. Idén is lesz program a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, amelynek rektora és rektorhelyettese, Enghy Sándor és Füsti-Molnár Szilveszter kiemelte: Bach zenéjének különleges világát az intézmény sajátos szellemi kisugárzása tovább erősítheti. Aros János, a város polgármestere kifejtette: a pandémia után és a háború okozta stresszes időszakban a lélek ápolására a zene a legalkalmasabb, ezért is örülnek a kezdeményezésnek. Sándor Zoltán miskolci karnagy dirigálja a rendezvényen az ME vonósaival fellépő pataki kórust is. Az egyetemi tanár kiemelte, Bach alap a zeneművészeti oktatásban, így hallgatóiknak fontos az ő műveinek közvetítése. Miskolcon terveznek óvodások és alsó tagozatos gyerekek számára is egy Bach életműve köré épített mesés előadást.

(A borítóképen: Bach zenéjéből Dombóvári János, a sátoraljaújhelyi Lavotta Kamarazenekar művészeti vezetője adott ízelítőt)