Reiman Zoltán amatőr helytörténész meséli el a miskolci történeteket.

Strand a Hámori-tóban

Kissé hihetetlennek tűnik, de még két méter mélyen is 20-22 fokos a tó vize, ezért 1931-ben egy strandfürdőt építettek rá, mely cölöpökre épült és egészen 1944-ig működött. Akkoriban még ez a vízhőmérséklet megfelelő volt fürdőzésre a lakosságnak, manapság már nem hiszem, hogy sokakat vonzana. A strandot 1931. júniusában avatták fel egy Strand szépe versennyel, melyen Tasnády Fekete Mária szépségkirálynő is megjelent.

Sőt, ennél merészebb ötletek is voltak a tóval kapcsolatban. A harmincas években a Földművelésügyi Minisztérium ezt a levelet kapta Lillafüredről, melyben egy jövőbeni szabadtéri medence terveiről alkudoznak:

,,Alulírott ehelyütt azon tiszteletteljes javaslatot teszi, hogy tekintettel Lillafüred jövőbeni remélhető fejlődése és nagyobb mérvű látogatottságára, a medence oly mértékben képeztessen ki, melyek az úszó versenyek tartására is alkalmassá teszi. Ez elérhető lenne ez által, hogy a medence hosszúsága 50 mben szélessége pedig 18mben állapíttatnak meg."

(Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 7., 252. oldal

A Hámori-tó úszóvesenyeknek is adott otthont, például a Magyar Úszó Szövetség propaganda-versenyének is. Sőt, ekkor a magyar vízilabda "B" válogatottja is a hámori habokban pólózott. (És győzött 4-1-re az Északi kerület válogatottja ellen.)

Regula Edét végezték ki három ember megöléséért Fotó: Facebook

Egy képeslap a kivégzésről

1911. augusztus 5-éről 6-ára virradó éjszaka történt a megdöbbentő bűncselekmény, melynek végkifejletéről később képeslap készült. Regula Ede egy baltával három emberi életet oltott ki Edelényben, a helyi csárda tulajdonosa és a családja volt az áldozat.

Henriket és feleségét Deutsch Rozát holtan találták, Henrik húga Gizella azonban még élt. Életéért hosszasan küzdöttek a miskolci kórházban, de sajnos őt sem lehetett megmenteni. Mindössze 15 évet élt... Henrik fél éve nősült meg, és a felesége áldott állapotban volt...

1911. október 31-én Regula Edét bűnösnek mondta ki a bíróság három rendbeli gyilkosság és rablás bűntettében, ami miatt kötél általi halálra ítélte. A bíróság közel 50 tanút is meghallgatott, köztük a teljes edelényi csendőrséget.