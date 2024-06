Gömöry Árpád tábornok

Fotó: miskolciszemelvenyek.blog.hu



Modellt állt a tábornok

Gömöry Árpád (1882–1943) nyugalmazott tábornok, író, Borsod, Gömör és Kishont vármegye testnevelési felügyelője, a Dobsinai Társaskör tagja volt.

Gömöry Árpád 1901-ben végezte el a temesvári hadapród­iskolát. Itt volt osztálytársa az a Sidló Ferenc, aki később felkérésére Görgey Artúr mellszobrát készítette Miskolc számára. 1902-ben hadnagy, 1909-től főhadnagy volt, 1914-ben, a háború előtt nevezték ki századossá. Az első világégés során sokszor kitüntette magát a harcokban, ennek eredményeként őt is sokszor kitüntették felettesei.

Gömöry 1920-tól, kisebb fővárosi kitérőkkel egészen nyugdíjazásáig (1938) Miskolcon élt, a közösségi élet aktív szereplőjeként. Érdekesség, hogy a 10-es honvéd emlékmű állításakor ő állt modellt a katonaalak mintázásához. 1920 és 1925 között őrnagyként, mint lőügyi törzstiszt, ezred segédtiszt, végül ezredparancsnok-helyettes szolgált. 1932-ben nevezték ki ezredparancsnoknak, városunkban a 13. Görgey Artúr gyalogezred parancsnoka volt, miskolci időszakáról is naplót vezetett.

Naplóját olvasva tényleg jól érezte magát városunkban. Az ezred színvonalát – ahogy kinevezésekor megfogadta – pedig tovább növelte.

Az egykori újságokból azt is megtudhatjuk, hogy Gömöry Árpád a csillagászathoz is értett. Több napilap is említést tesz arról, hogy a Hassel-féle üstököst is megfigyelte 1939-ben, amikor az bolygónk mellett haladt el.

1943-ban hunyt el, végakaratának megfelelően Miskolcon temették el. A Hősök temetőjében nyugszik.



Mikortól viseli Széchenyi István nevét Miskolc főutcája?

Városunk főutcájának legkorábbi elnevezése a Piac utca vagy egyszerűen Piac volt. A név a „nép ajkán született”, hiszen nem a városi hatóság nevezte el így. A kezdeti idők óta a vásárokat, piacokat itt tartották, ezért kapta ezt a nevet a miskolciaktól.

Hivatalosan először 1548-ban említik Pyach néven, előtte egyszerűen theatrumként (piactér) emlegetik a források. Akkoriban a mai Sötétkaputól a Villanyrendőrig tartott.

Ahogy a város területe egyre nagyobb lett, az utca is „megnyúlt”, így alsó és felső Piac utca jött létre. Később Nagy, Derék, majd ismét Piac (alsó és felső) néven említik a források.

Marjalaki Kiss Lajos szerint érdekesség, hogy a miskolciak legtöbbször főutcának nevezik az utcát, de ezen a néven sosem volt hivatalosan bejegyezve. A főutcánk 1861-től viseli a Széchenyi István utca nevet, melyet a Vasárnapi Ujság aktuális száma bizonyít. (Szojka Ágnes, köszönöm szépen!) A Széchenyi István utca 1984 óta sétálóutca, azaz a villamosokon kívül csak a gyalogosok közlekedhetnek rajta.



„A Széchenyi utca egyike annak a kilenc utcából álló együttesnek, mely 12 kilométeres hosszával egész Miskolcot, sőt Diósgyőrt is átszeli, ezért sokszor emlegetik a Széchenyi utcát Európa leghosszabb sétálóutcájának. A valóság az, hogy maga a sétálóutca csak egy kilométeres szakaszt tesz ki a 12 kilométeres utcaegyüttesből.” (miskolc.hu – Széchenyi utca)



A Szerelmesek fája

A fa a Bükkben, a Látó-kövektől nem messze található. Egészen különleges látvány, a természet egyik csodája, és egy romantikus legenda is fűződik a helyhez. Állítólag két szerelmes fiatal itt volt utoljára egymás karjaiban egy háború előtt, amely mindkettejük halálát okozta. Utolsó ölelkezésük helyszínén nemsokára kinőtt ez a két fa, így ezen a helyen örökre egymás karjaiban maradhattak.