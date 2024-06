Ezúttal is legendákat olvashatnak városunk egyik legrégebbi műemléke, a Diósgyőri vár történetéből. A most megosztott legendák között található meglehetősen kétes igazságtartalommal rendelkező, és bizonyított is. Két dolog a közös bennük: érdekesek és különlegesek. A cikk első része tegnap óta olvasható portálunkon.

A törvényfa legendája

A diósgyőri törökmogyorófa legendája évszázadok óta él a helyiek emlékezetében. A fát állítólag még Nagy Lajos királyunk ültette 1371-ben leánya, Mária születésének alkalmából.

A facsemetét egyenesen a Balkánról hozatta, hogy az mindig emlékeztesse a török elleni nagy győzelmére. Aztán telt-múlt az idő, és a kis vesszőből hatalmas, terebélyes fa „cseperedett”. Alatta hozták meg és hajtottak végre a törvény rendelkezéseit, azaz törvényfa lett belőle. 1935-ben száradt ki teljesen, de a miskolciak emlékezetében – persze nemcsak ott, hanem az egykori helyén, megjelölve – tovább él.

Az Alkony és a diósgyőri vár

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legendás hősét, Petőfi Sándort is megihlette a diósgyőri vár környezete, itt írta ugyanis az Alkony című versét.

,,Ebéd alatt kompánia alakult, kirándulni Diósgyőrbe a hámorba. Nekem tetszett ez a legjobban, mert Diósgyőr vidékét már oly rég s oly sokszor hallottam magasztalni, s még nem láttam. Sokat vártam, de még többet találtam. Oh e bájos völgy, alig félórányira Miskolctól. A völgy elején fekszik a falu, s benne nagy Lajos király leányának, Máriának kastélya. Most már csak rom, természetesen. Négy tornya áll még, az is csak félig, csonkán. Ha lakhelyéről megitélhetjük lelkét, a királyi hölgy költői lélek volt, s azért – mindamellett, hogy… volt – tisztelet emlékének...”

(hellomiskolc.blog.hu – A költészet napjára: költők és írók Miskolcról)

Diósgyőri Vár - légi felvétel a várrekonstrukció második szakaszát megelőző időkből

Fotó: Vajda János

A legendás Lajos király

A vár fénykora I. (Nagy) Lajos királyunk uralkodásához (is) köthető, avagy innen eredeztethető. A Széchy család tulajdonában lévő várat (uradalmat) a lendvai uradalomra cserélte el. Lajos a diósgyőri várat egy uradalom központjává tette, birtokait jelentősen növelve.

Ezekben az időkben európai politikai szálak futottak össze a diósgyőri vár termeiben, egész Borsod vármegye gazdasági és kulturális téren is rengeteget lépett előre. Nemcsak a közvetlen uradalom, hanem Miskolc, Muhi, Mezőkövesd és Keresztes települése is fellendült ebben az időszakban – minden értelemben.