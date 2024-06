Olyan legendákat gyűjtöttem össze a diósgyőri vár történetéből, melyek évszázadokon keresztül szájról szájra, apáról fiúra szálltak a nép körében. A legendák mindegyike meglehetősen kétes igazságtartalommal rendelkezik, de nagyon érdekes.

Alagutak a diósgyőri vár alatt

Talán a legtovább az a legenda élt a diósgyőriek körében, hogy a diósgyőri várat az egri várral egy titkos alagút kötötte össze. Ezért tudott olyan hatásosan védekezni a török ellen a heves megyei város, mert a föld alatt élelem- és fegyverutánpótlással látták el Borsod vármegyéből.

Ugye, azt mondanom sem kell, hogy ez nem igaz. A 16–17. században egy ilyen alagút kivitelezésére egész egyszerűen nem volt lehetőség. Nem álltak olyan szinten technikailag, ami ezt lehetővé tette volna, ráadásul a Bükk is túl messze volt Egertől egy alagút építéséhez. A népnyelv egy másik alagutat is emlegetett teljes meggyőződéssel, ez pedig Szentlélekre, a pálos kolostorba vezetett.

Ennek a legendának egy érdekes magyarázatára akadtam a közelmúltban. Egyesek azt állítják, hogy a felső várból az alsó várba vezetett egy alagút. Ezt az alagutat egérútnak hívták, ebből tudtak visszavonulni szükség esetén a katonák a belső várba. Ebből az egér­útból lett aztán egy bizonyos Kolos József szerint Egerút, azaz az Egerbe vezető titkos alagút legendája.





Hivatalosan az 1936-os ásatások alapján cáfolták meg az „alagút teóriát”, dr. Lux Kálmán így nyilatkozott:

,,— Megkérdem tisztelettel, miért lehetetlen a hadialagút Diósgyőr és Eger között.

Lux Kálmán szenvedélyesen válaszolt.

— Az akkori kezdetleges technikával nem lehetett ilyen méretű alagutat építeni. A Simplon alagút 19 km hosszú és még ma is világcsoda. Azonkívül körülvette a várat egy árok, amelyet források tápláltak. Már most milyen mélyen kellett volna az alag-utat a védő vizesárok alatt vezetni? Teljesen elképzelhetetlen. De nem is volt semmi szükség se az alagútra, mert a vár nem volt kifejezetten erődmű, hanem inkább csak kastély. Kisebbszámú védőrséggel így is szolgálhatta a vidék biztonságát. Háborúban pedig nem vett részt. Pihenni, szórakozni, vadászni járt oda Nagy Lajos kedves embereivel.”

(Tolnaiak Világlapja – 1937. január 20.)