Szerettük volna mi is megtudni olvasóink véleményét, ezért közösségi oldalunkon tettük fel a kérdést, hogy mivel lehet meglepni manapság a gyereknap ünnepeltjeit. A kérdésre huszonöt válasz érkezett, aminek a nagy része nagyon pozitív hangvételű volt, de természetesen akadtak vicces és komoly meglátások is. A közösen eltöltött minőségi időt emelte ki több hölgy olvasó, akik hangsúlyozták, fontos, hogy a család együtt legyen szeretetben, odafigyelésben. Tudjanak beszélgetni, játszani, wellnessbe, étterembe, állatkertbe menni, egymással közös élményekben részt venni. A játék jó dolog, de a gyerekek hamar megunják, tették hozzá. A férfiak közül volt, aki keménykezűnek mutatkozott és azt írta, házimunkával lepné meg gyermekeit, de persze az is lehet, hogy ezt a megjegyzést csak humornak szánta. Olyan férfi olvasó is akadt azonban, aki tömören összefoglalta a lényeget:

Boldogság, hogy van fedél a fejünk fölött! Van mit együnk! Van hova hazamenni! Egészségesek vagyunk! Együtt vagyunk! Ennyi bőven elég!

Érdekes azonban, hogy senki sem írta azt, hogy játékot venne, bár ennek némiképpen ellentmond a REGIO JÁTÉK friss kutatása.

Öt- és tízezer forint közötti ajándékot vásárolunk

Sajtóközleményükben értékesítési adatokat hoztak nyilvánosságra, melyek egy 2024. május 8. és május 15. között elvégzett online kutatáson alapulnak. Ebben a felmérésben 2553, tizennégy éven aluli gyermeket nevelő szülő és nagyszülő vett részt. A kutatás nem reprezentatív a teljes magyar lakosságra nézve, ugyanakkor alkalmas a magyar szülők és nagyszülők véleményének feltérképezésére.

Gyereknap alkalmából a megkérdezettek fele az ötezer és tízezer forint közötti játékokat keresi, harminc százalékuk ötezer forint alatt, további húsz százalékuk pedig tízezer forint felett költ. „Ilyenkor inkább a kisebb értékű ajándékok mennek jól, a családok többsége (negyvennyolc százalék) csak egy, harmada kettő különböző játékot választ a gyerekeknek. Május második felében nem tapasztalunk különösebb kiugrást az értékesítésben, de az ország keleti, észak-keleti részén erősebb a hónap végi forgalom” – mondta el Gyaraki Dávid, a cég ügyvezető-helyettese.

A nyár közeledtével egyértelműen a szabadtéri játékok viszik a prímet, idén sokan választanak például komolyabb buborékfújógépet vagy szivacslövőt, de a kreatív, fejlesztő játékok és a LEGO-készletek is nagy kedvencek

– tette hozzá az ügyvezető-helyettes.

A fejlesztő játékokat részesítik előnyben

A felmérés kitért arra is, hogy mit várnak el a szülők, nagyszülők egy játéktól. A válaszadók kilencven százaléka inkább fejlesztő, mint szórakoztató játékot keres. A divatnál sokkal fontosabb, hogy időtálló legyen, ezért a legtöbben előre megtervezik, hogy az év folyamán milyen játékokat fog kapni a gyerek, így elkerülve az ajándékhalmozást. Gyereknapon minden második család meglátogatja a közelben lévő rendezvényt, hogy a kicsik kedvenc elfoglaltságaiknak – ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozás – hódolhassanak.