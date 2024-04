Tizenhármat számoltam. Miért éppen ennyi, és miért ezek készültek el?

Eredetileg húsz nevezetességet választott ki a városháza, de megvizsgálva a helyszínt meg a pénzügyi lehetőségeket, ez tizenháromra redukálódott. A legjellegzetesebb épületeket választottuk ki, a legtöbbjük templom, de ott van köztük a Diósgyőri vár, a barlangfürdő, vagy épp a Palotaszálló is. Igyekeztünk abba az irányba felállítani, amerre találhatók a városban, bár bonyolította a helyzetet, hogy sok közülük elég közel van egymáshoz a belvárosban. De ez egyben arra is rámutat, hogy Miskolcon milyen sok a nevezetesség viszonylag kis helyen, úgyhogy könnyen be is járhatóak.

Hiányolom a feliratokat a szobrokról.

Igen, még nincs befejezve a projekt, a forrás csak a 13 szoborra volt elegendő, valamint a testvérvárosi táblákra, amelyek mutatják, hogy mely irányokban milyen testvérvárosaink vannak. Később QR-kód táblákat is kihelyeznek a szobrokhoz, amelyek egy weboldalra mutatnak majd, így bővebb információt tudhat meg a látogató az épületekről.

Hogyan készültek ezek a miniszobrok?

A legújabb technológiákat használtuk. 3D-s modelleket készítettünk az épületekről, majd kinyomtattuk műanyagból. Ezt használtuk pozitív formaként, amelyet utána átforgattunk bronzba.

Az épületek nagy része stilizált. Mire kellett figyelni, hogy felismerhetők legyenek?

Az arányokra, a tömegre, és arra, hogy az épület karaktere leginkább visszajöjjön. Jól sikerült például a Deszkatemplom, vagy az ortodox templom tömegét megtalálni. Előfordult viszont, hogy az érintett épületekhez a valóságban más házak is kapcsolódnak, ilyenkor nehezebb volt a dolgunk, mint például a színháznál. De mindenütt próbáltuk a lehető jobban megtartani az épület karakterét.

Jutott el önhöz visszajelzés a munkájukkal kapcsolatban?

Mindenhonnan azt hallom, hogy kedves ötlet volt, emberközelivé teszi az élményt. Lehet fotózni, mellé lehet állni: jó ezeket hallani.

Egy másik, most átadott szobor is az ön munkája, a közelben állították fel a közelmúltban a Szeghalmy-kilátóra utaló emlékművet. Hogyan készült?

Ennek elkészítése is az önkormányzat építési osztályán merült fel, az eredetileg tervezett húsz szobor árából "lecsípett" összegből valósulhatott meg. Ez is erősen stilizált. Nem volt elérhető tervrajz, így aztán fényképek alapján kellett rekonstruálni. Ez is bronzból készült, és arra a helyszínre került, ahol annak idején is állt.