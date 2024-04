Sokan kedvelik a miniszobrokat, amelyek az avasi kilátó teraszának párkányán állnak. A tizenhárom alkotás között vannak templomok, ott a Diósgyőri vár, a Palotaszálló, és a kohászat gyáraira utaló modellszobrot is találunk. Alkotójukkal, Országh Gábor iparművésszel Hajdu Mariann szerkesztő beszélgetett, nemcsak arról, hogy hogyan születtek meg a művek, hanem a folytatásról és a közeli Szeghalmy-kilátó szoborról is, ami szintén az ő munkája. Szóba kerül az Avas fejlesztése és az is, hogy hogyan váltak a kis szobrok világhírűvé.

