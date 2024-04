Legutóbb Debrecenben voltak, Miskolc a második helyszín – tudtuk meg. Nagy érdeklődés kíséri a Megasztár újraindulását, rengeteg tehetséges emberrel találkozunk, 14 év az alsó korhatár, ahol szülői engedéllyel lehet indulni, de volt 73 éves remek hangú énekes is a válogatón. A lebonyolítás során a versenyzők akár acapella vagy alapra énekelt angol vagy magyar számot, vagy stílusban eltérőt is hozhatnak, melyet kis személyes bemutatkozás kíséretében adnak elő – ismertette a szakember.

Bizakodtak a produkció után

Vaszil Balázs Bendegúz 19 éves két barátjával érkezett a válogatóra, két éve rappel, Miskolcon és baráti rendezvényeken nyomja freestyle-ban. Igazából kipróbálni szeretné magát, azért jött el és a vár a fellépésre.

Lakatos Márk 25 éves, Edelényből érkezett és éppen visszahallgatja barátja telefonján a produkcióját.

– Gyerekkorom óta szeretek énekelni és most jött az a pillanat, lehetőség, hogy ezen a meghallgatáson megpróbáljam magam most élesben – mondta el. – Szeretek zongorázni, gitározni hobbi szinten, régebben jártam vendéglátózni is, ott a mulatósat játszottunk, de rájöttem, hogy az nem az én műfajom – idézte fel.

Nagyon sok számot ismer, most Caramelt és Balázs Fecót választotta ki, mert a legjobbaknak tartja őket. Három hét múlva derül ki, hogy hogyan tovább – jegyezte meg bizakodva.