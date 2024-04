Jó ütemben halad a nappali melegedőként és éjjeli menedékhelyként szolgáló szociális intézmény felújítása Ózdon. Az önkormányzat még korábban 120 millió forint pályázati forrást nyert az épület rekonstrukciójára, amelyet március első részében kezdett el a kivitelező. Az új tetőszerkezet már a helyén van, mint ahogyan a napelemeket is felszerelték. A beruházás során a homlokzat, a tető és az aljzat is hőszigetelést kap.

Munkálkodnak a melegedőnél

Fotó: ME

A fejlesztés során kicserélik a régi, már elavult vezetékeket, új elektromos hálózatot építenek ki. Az energiatakarékos lámpatestek felszerelése mellett a fűtőtesteket is lecserélik, valamint egy fedett teraszt is kialakítanak az előttünk álló hetekben.

2000 óta

Az egykoron bíróságként működő épületben az ezredforduló óta a szenvedélybetegek és a hajléktalanok nappali ellátása történik. A tavalyi esztendőben a kihasználtság legalább nyolcvan százalékos volt, a jövőben pedig a szociális ellátását megújult körülmények között végezhetik a dolgozók.