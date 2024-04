A Mezőzombori Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde TOP-os forrásból valósult meg 340 negyzetméteren, amelynek köszönhetően 6 munkahelyet is létesítettek, amelyet helyiek töltenek be. Az eseményen a helyi óvodások tavaszköszöntő műsorát nézhették meg és Gánóczi Istvánné, az intézmény szakmai vezetőjének versét hallgathatták meg az egybegyűltek.

– Hézagpótló szolgáltatás ez a település életében, hiszen sok gyerek születik, a szülők pedig örülnek, hogy helyben biztonságos környezetben tudhatják csemetéjüket, ha vissza szeretnének térni a munka világába -emelte ki Radó Béla, a település polgármestere, aki hozzátette, a sok nehézség ellenére azért tartottak ki a megvalósítás mellett, mert tudták, mennyire fontos ez a helyi szülők számára.

– A szívemhez mindig is közel álltak a gyermekek, és fontosnak tartom, hogy egy településen legyen óvoda és bölcsőde is. Minden fejlesztés újabb munkahelyeket teremt, ami ez esetben hat helyinek biztosít megélhetést – mondta Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei önkormányzat elnöke, majd hozzátette, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat a 2014-től 2020-ig tartó időszak projektjei kapcsán a 358 települést magába foglaló térségben 15,5 milliárd forintot költött óvodai és bölcsődei fejlesztésekre mintegy száz településen, amelyet a következő időszakban is folytatnak.

– Édesanyaként fontos, hogy biztos helyen tudjuk a gyermekeinket. Mezőzomboron korábban nem volt ilyen lehetőség a családoknak, most pedig egy ilyen gyönyörű, új épületbe tudnak majd a gyermekek játszani. Remélem, hogy a szülők is nagyon elégedettek és boldogok lesznek. Az itt dolgozók, mind helyiek, ami külön öröm számomra. Egy szülőnek nehéz és fontos pillanat az, amikor otthagyjuk a bölcsődében, óvodában a gyermekünket, de ami ennél is fontosabb, hogy kikkel fogja tölteni az idejét, és én biztos vagyok benne, hogy egy hihetetlenül jó csapat lesz az itteni - mondta ünnepi köszöntőjében Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, Mezőzombor mellett még 5-6 bölcsőde épül a körzetében.

Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, Bánné dr. Gál Boglárka, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat elnöke, Radó Béla Mezőzombor polgármestere és Fazekasné Kovács Katalin igazgató a nemzeti színű szalag átvágásával szimbolikusan adták át az intézményt.