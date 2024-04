Sokaknak nyerte el a tetszését a közösségi oldalon Bodnár Gergely diplomamunkája, az építészhallgató a Miskolci Egyetem mellett, a Futó utcában évtizedek óta sorsára váró épületváz hasznosítására készített tervet. Az elhagyatott, már-már vadregényes hangulatú vasbetonvázról többször írt portálunk: 1993 óta áll ott, annak idején a város első plázája lett volna Shopping City Center néven. Jóval megelőzte volna korát az ötszintesre tervezett épület, hiszen a Miskolc Pláza és a Szinvapark csak 2000-ben nyílt meg. Az építkezés akkor félbeszakadt – büntetőügy is lett a dologból – a torzó viszont áll, nem ette meg az idő vasfoga. Jelenleg ott a tábla rajta: eladó.

Nyitottak voltak az ötletre

– Személyes indíttatásból választottam a témát – mondja portálunknak Bodnár Gergely, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) építészmérnök alapképzésének végzős hallgatója. – Mályiban laknak a nagyszüleim, és mindig az épületváz mellett megyünk el, amikor Diósgyőrből a Vargahegyen keresztül meglátogatjuk őket. Mindig néztem, felkeltette az érdelődésemet, foglalkoztatott, hogy miért áll ott elhagyatottan. A lakóépület tervezési tanszéken írtam a diplomamunkámat, és úgy gondoltam, a betonváz felhasználásával terveznék valamit, szerencsére az egész tanszék nyitott volt az ötletemre. Konzulensem, Varga Tamás figyelmeztetett ugyan, hogy nagyon nagy épületről van szó, egy BSC diplomához még nem kell ekkora épületet tervezni, de aztán úgy voltam vele, hogy bevállalom.

Így néz ki az épülettorzó nagyjából 30 éve

Fotó: HM

Statikailag jó állapotban

Elárulhatjuk, hogy olyan jól sikerült a munka, hogy az építész szaklap, az Építészfórum is bemutatta legutóbbi számában, és azóta számtalan helyen említik, hivatkoznak a tervekre.Bodnár Gergelytől megtudjuk, amikor megszületett benne az elképzelés, semmit nem tudott az épületről. Tervezési gyakorlatát azonban a városházán, a főépítészi kabinetben töltötte Szunyogh László főépítész mellett, aki miután meghallotta az elképzelését, megismertette Nagy Andrással, azzal a szakemberrel, aki még 2011-ben statikai szakvéleményt készített az épületvázról. Az idő tájt ugyanis felmerült, hogy megpróbálják hasznosítani a betontorzót – hotelben gondolkodtak – de nem lett belőle semmi.– Megnézhettem a dokumentációkat, és kiderült, statikilag jó állapotban volt az épületváz közel 20 év állás után. Kiderült, hogy hiányzó tartószerkezeti elemek pótlásával kellene kezdeni a megvalósítást, mint például a cölöpalapok összekötése alapgerendaráccsal, egybefüggő lemez kialakítása az alagsorban. A merevítést meg az acél csomópontokat szintén fel kellene újítani, de alapjában véve semmilyen repedés, még komoly fagykár sem látszik rajta, ami miatt ne lehetne hasznosítani, ami miatt életveszélyes lenne.

Bodnár Gergely

Síkugrásokban gondolkodott

Az építészhallgató magyarázza, az előregyártás miatt kevésbé károsodnak, mert a minőségük az üzemi körülményeknek köszönhetően sokkal magasabb, mint a monolitikus szerkezeteké. S hogy miben gondolkodott? Abban semmiképp, hogy csak úgy, megszokott módon kitöltse falakkal a vázat, az úgy unalmas lett volna.- Síkugrásokban gondolkodtam, hogy valamilyen játékos dolgot csináljunk. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha lakóegységekként dobozokat tennénk bele. Persze ezután jött a neheze, hogy a dobozok között hogyan legyen meg a szerves kapcsolat, hogy hogyan lehet ezeket jól használni. A gépészeti megoldások kitalálása is agyrém volt, de végül sikerült megoldani.

Az elv: a kollektív ház

Bodnár Gergely végül posztgraduális lakásokat, azaz egyfajta felnőtt kollégiumokat tervezett a közeli egyetemen végző hallgatók számára. Nagy részüknek ugyanis még nincs saját lakása, és hogy ne kelljen feltétlen albérletbe költözni, bekerülhetnének ezekbe az - elképzelése szerint - támogatott bérlakásokba. Egy olyan közegbe, ahol szintén frissen végzett hallgatókkal laknának, valójában a kollégiumi élet meghosszabbításaként. Megmaradnának még a barátságok, a közös gondolkozások nagyjából öt éven át, hogy aztán új hallgatókkal folyamatosan frissüljön ez a közeg, - A közösségi létre épülő ház nem újdonság, Miskolcon is volt ilyen, a kollektív ház, amely a 60-as években épült. Kis blokkokban laktak, akárcsak az én tervemben, és itt is van egy nagy közösségi tér, ahol a lakók együtt tudnak dolgozni. Komoly kiegészítő funkciókat is tettem bele, mint például wellness központot, közös sportpályát fent a tetőtérben. A beosztást a lakók oldanák meg, a lakások, a közös terek mind-mind az ő döntésük, igényeik szerint módosítható. A házhoz tartozó nagy kert is megmaradt a tervekben, egy kisebb parkolót terveztem az épület alá úgy tíz kocsi számára, ezt közös flottaként használnák. Külföldön, például Bécsben nagyon divatosak ezek a fajta házak.

A tervezett épület hátsó része

Forrás: Bodnár Gergely

Kérdezzük, látna-e esélyt a megvalósítására, de mint mondja, ez még csak egy hallgatói terv. Szerinte egy biztos, hogy a betonvázat lebontani és újból építeni többe kerülne, mint egy új ház alapjának felhasználni. Ám így is nagyon drága lenne az építkezés. Ő úgy látja, a megoldás az lenne, ha valamiféle támogatást - állami vagy pályázati forrást - lehetne szerezni a szerkezetelemek pótlására, mert anélkül nehezen lenne gazdaságos az építkezés. - Nem véletlen, hogy üresen áll, támogatás nélkül nem valószínű, hogy bárki belevágna bármiféle építkezésbe, és pénzt szánna rá, még ha statikailag rendben is van a betonváz. Barnamezős beruházásoknál és hasonló nagy felújításoknál mindig kell egy kis támogatás, hogy megjöjjön a befektetők kedve, ez egy bevett dolog.

Bécsben tanulna tovább

A fiatalembert a jövőről is faggatjuk. Megtudjuk, az alapképzés után szeptembertől mesterképzésre készül, vagy a BME-n, vagy Bécsben tanulna tovább. Mindenképp szeretne egy ideig külföldön dolgozni, szívesen kipróbálni magát, aztán a kint szerzett tudást úgy tervezi, hazahozza, mert - így fogalmaz - másképp nincs ételme.Kérdezzük még, van-e olyan épület, amit különösen szeret Miskolcon. A diósgyőri 10-es posta épülete, válaszolja. Említi még a Lézerpontot a Győi kapuban.- Nagyon érdekes formái vannak, ez a minimál stílusra hajazó, egyszerű formákból álló épületek nagyon divatosak most. Egy új külső és egy funkció csere kellene neki, lehetne egy magas színvonalú bériroda-üzletházat formálni belőle, és akkor már valamilyen szinten feldobná a környéket. Bodnár Gergely még megemlítette, a jövö hét péntekjén, április 12-én délelőtt 11 órakor nyílik egy kiállítás a BME lakóépület tervezési tanszéke és a Főépítészi Kabinet szervezésében a Vasgyári Közösségi Házban, ahol az ő diplomamunkáját és számos más, Miskolcra készült hallgatói tervet is megismerhet a közönség.