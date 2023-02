Eladó a betonépületváz a Futó utcán, írtuk a napokban. Az elhagyatott, már-már vadregényes hangulatú épülettorzó sorsa, úgy tapasztaltuk, sok mindenkit érdekel: rengetegen kommentelték, osztották meg a cikket. Az építmény 30 éve áll a Hejő patak közelében, a statikusok szerint nem ette meg az idő vasfoga, még mindig felújítható állapotban van. Az eladni szándékozók szerint az 5465 négyzetméteres területen a 4400 négyzetméteres létesítményből lehetne lakóház, de akár idősek otthona, pláza, vagy épp hotel is. Szerintük nagyon jól jár majd a vevő, számításaik szerint egy ilyen épületváz építése ma egymilliárd forintba kerülne, ők viszont 395 millióért árulják.

A cikk alatti kommentekből kiderült, van, aki szerint bő 40 éve ott áll a vasbetontorzó, van, aki tudni véli, épp 30 éve. Sokan kételkednek benne, hogy statikailag kiváló állapotban lenne, többen inkább lebontanák. Utalnak régi újságcikkekre is, egy hölgy pedig arról ír, hogy családja személyesen érintett a történtekben. "Eredetileg üzletek épìtésére fizettek be rá családok, azonban (ismerősöm a lányának akart ott vállalkozásához üzlethelységet) a továbbépítés elmaradt..."

Tudni véli, jogviták, majd büntetőügy lett a folytatás. A kommentelők írják, a vállalkozót csukták börtönbe, de a hölgy azt írja, nem a vállalkozó, hanem a jogász ült később a történtek miatt.

Megelőzte volna korát

Megpróbáltunk utánajárni az épületváz történetének. Végül több cikket is találtunk, egyrészt a korabeli Észak-Magyarországban, másrészt pedig a megye akkori hetilapjában, az Új Hírnökben. Az utóbbiban több részes cikksorozat foglalkozott a témával. A cikkek első érdekessége, hogy az illusztrációként bennük szereplő fotók mintha ma készültek volna. A betonváz pontosan ugyanúgy néz ki, mint 30 év elteltével...

Cikk az Észak-Magyarországból 1994-ben



Az ötszintesre tervezett ház építése valóban 1993-ban kezdődött, és egy úgynevezett Shopping City Center-t, azaz bevásárlóközpontot építettek volna az Egyetemváros közelébe. Korát megelőző, mondhatni, első fecske lett volna Miskolcon, hiszen akkor még nem voltak plázák, a Miskolc Pláza és a Szinvapark csak 2000-ben nyílt meg.

Új és új határidők

A Shopping City Center - mint ahogy a hölgy is írta a Facebook-kommentben - azért lett volna egyedi, mert a nagy épület üzlethelyiségeit külön-külön tervezték értékesíteni (nem osztatlan közös tulajdonban lettek volna az üzletek, mint más már létező bevásárlóközpontokban) az értékesítést még az építkezés kezdete előtt elkezdték. Úgy volt, 1994 karácsonyára készül el az üzletközpont, majd '95 kora tavasza lett az új határidő, később az év nyara. Az építkezés ugyanis egyszer csak leállt, az építő cég levonult a helyszínről. A korabeli lapok cikkeiből kiderül, az építkezés leállása kapcsán pletykák kezdtek terjedni, ezeket cáfolni próbálta az ingatlanértékesítéssel megbízott ügyvéd. "A leállás csak a kivitelezőváltás miatt történt, nyilatkozta.

Nem kaptak hitelt

Az ügyvéd hangsúlyozta, a beruházó saját erőből és hitelből építkezik, vagyis cáfolta, hogy az előszerződést kötöttek pénzét költené el. A cikkek szerint ha valaki el akart állni a szerződéstől, annak vissza is fizették a befizetett összeget. Aztán egy későbbi cikkben már kárvallottak is nyilatkoztak: hiába szerették volna visszakapni a befizetett pénzt, elérhetetlenek a befektetők. Az Új Hírnök 1995 júniusában is foglalkozik a témával, akkor már hosszú hónapok óta állt az építkezés. A beruházó kft. arról nyilatkozik, hogy addig önerőből építkeztek, ám elfogyott a pénz, hitelt pedig nem kapnak. "Valaki, vagy valakik el akarnak minket lehetetleníteni Miskolcon", fogalmazott. "Azt hisszük, ezek a személyek minimális áron kívánják megszerezni a ma már félig kész ingatlant". A cikk szerint még bíztak benne, hogy hamarosan elkészülnek, a vevők mintegy 30 százaléka pedig velük együtt kitartott. Az Észak-Magyarország cikke szerint a leállásig 200 millió forintot építtetett bele a befektető az épületvázba, s már nem sok kellene a befejezésig.

Egy korabeli, Új Hírnökben megjelent képen is a jelenlegihez hasonló állapotot mutatott a vasbeton váz



Hogy mi lett a folytatás, nem tudni, az már csak legenda, hogy az ügyvéd börtönbe került, ott is halt meg, ám több cikket nem találtunk a témában. Egy biztos, az üzletközpont sosem épült meg.