Miskolc turisztikai kínálata is bemutatkozott Szolnokon a 25. alkalommal megrendezett, az ország mára egyetlen vidéki utazási kiállításán. A kétnapos jubileumi rendezvényen számos program várta a látogatókat. A kiállító települések, köztük Miskolc önálló standdal jelent meg, ahol kiadványokat, térképeket, programajánlókat kaphattak a városról és környékéről a kiállítás vendégei. A vendégek elsősorban a felújított Avasi kilátó, a Miskolctapolca Barlangfürdő, valamint a Bükki Csillagda iránt érdeklődtek, de az éves nagyrendezvényekről is sokan kérdeztek. Több megkeresés volt csoportos utazásszervezőktől, akik igényt tartanak helyi idegenvezetésre is. Az érdeklődők nagy része már járt Miskolcon, vagy valamelyik városrészben, és visszavágynak, terveznek a közeljövőben újra ellátogatni a vármegyeszékhelyre. Nagy sikere volt a megújult Avast és Miskolctapolcát bemutató kiadványoknak, a lillafüredi és bükki kirándulási lehetőségeket ajánló térképeknek.

Ismerjük egymást?

A közönségprogramok mellett „Ismerjük egymást?” címmel a Tourinform irodák szakmai műhelymunkája és bemutatkozása is szerepelt a rendezvény első napjának programjában. A szakmai közönség számára Béres-Antal Petra, a Tourinform Miskolc munkatársa prezentációban mutatta be azokat az ajánlatokat, melyeket különböző korosztályú és érdeklődésű csoportok számára kínál Miskolc.

Mivel az Alföld – Budapest mellett - az egyik legfontosabb belföldi küldőpiaca Miskolc és térségének, a hétvégén tartott szolnoki rendezvényen tapasztaltak kiemelt jelentőséggel bírnak az onnan érkező turisták tájékoztatásában, és nagyban hozzájárulhatnak a vendégek számának növekedéséhez.