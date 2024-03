A polgármester reményét fejezte ki, hogy talán kopik az a bélyeg, amit évtizedekkel ezelőtt ragasztottak a városra, hogy Miskolc egy szürke iparváros, acélváros. Kiemelte, hogy természetesen fontosak a helyezések, de ugyanilyen fontos a közös zenélés élménye és az is, hogy a diákok meg tudják mutatni egymásnak, ki hol tart a fejlődésben. Lényegesnek tartja azt is, hogy egy ilyen versenyen tanárok, szülők és gyerekek is tapasztalatokat és jó gyakorlatokat tudnak megosztani egymással.