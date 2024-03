Kiváló eredményeket értek el országos szinten különböző vitaversenyeken az Avasi Gimnázium diákjai.

Angol nyelven két vitaversenyen is volt három 12/5. osztályos tanuló. Az egyiket a Debreceni Egyetem és az Amerikai Nagykövetség szervezte, a másikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Munkában a csapat

Fotó: olvasó

Az elsőn országos kilencedik helyezést, a másikon pedig másodikat értek el. Ezentúl magyar nyelvű megmérettetésen is kipróbálta magát Bátori Panna, Kaposvári Péter Gergő és Szathmári Levente. Ezt a Mathias Corvinus Collegium szervezte, és a diákok regionális másodikok lettek, a közönségdíjat pedig elvitték.

Többféleképpen lehet vitázni

Kőteleki Tünde, az Avasi Gimnázium angol- és franciatanára elmondta, az első angol nyelvű vitaversenyen három csapatuk is bekerült az országos tíz legjobb közé. A másodikban két avasista csapat volt az első ötben országos szinten.

Az avasi csapat

Fotó: olvasó

"A vitaversenyeknek angolszász hagyományai vannak. Amerikában sok középiskolában van nagy kultusza, ott még vitaklubok is alakulnak. Az amerikai típusú, Karl Popper-féle vita szerint a háromfős csapat hetekkel a verseny előtt kapja meg az állítást, így komoly kutatómunkával készülhetnek fel pró és kontra oldalként is. Itt külön szabály van: az első felszólaló bemutatja az érveket, a második kibontja, a harmadik összegzi, és csak ezek után kérdezhet az ellenfél. A brit vita azonban más: a háromfős csapatok tagjai öt percig beszélhetnek, amiből az első és az utolsó perc védett. Ez azt jelenti, hogy ezekben az ellenfél nem kérdezhet közbe. Az én diákjaim ezt a verziót jobban szeretik. A harmadik a World School Debate, ami a kettő keveréke" – magyarázta a tanárnő, aki megemlített egy témát is: veszélyesek vagy támogatóak-e az oktatásban a mesterséges intelligencia által fejlesztett programok?

Valljuk be, erről még magyarul is nehéz lenne vitázni, nemhogy angolul.