Azokat a tanulókat köszöntötték, akik eredményes, sikeres munkájukkal kivívták tanáraik szakmai elismerését. Szüleiket, nagyszüleiket eredményeik sokasága büszkeséggel töltheti el. Egész évben kimagaslóan teljesítettek az oktatás, kultúra vagy a közösségi élet területén – hangzott el az esemény megnyitóján.

A lehetőségek a fiatalok előtt határtalanok, bárkiből lehet tudós, feltaláló, kiváló szakember, de akár még Nobel-díjas is. Tanulni olyan dolog, mely okossá, tájékozottá tesz, segít boldogulni a mindennapok során, megkönnyíti és teljessé teszi az életet – mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere köszöntőjében. Tanulás nélkül lehetetlen megismerni a világot és a működését, tanulás nélkül az ember gyengébb és kiszolgáltatottabb is. Hiszen most olyan korban élünk, amikor a gépek, az eszközök már okosak, de nagyon sok okos emberre lesz szükség, hogy ezeket továbbfejlesszék. És persze a pedagógusoknak is nagy szerepe van abban, hogy a tanulók ilyen szép eredményeket érnek el – tette hozzá a polgármester.

A jó tanulmányi eredmény, a sport és a közösségi életben aktívan részt venni mind olyan tevékenység, amely kiemelt fontosságú diákéletet jelent - hangsúlyozta dr. Ádám Zoltán, a Miskolci Egyetem beiskolázási és oktatásszervezési igazgatója. Az egyetem több szállal kapcsolódik a középiskolákhoz, ezek közül az egyik, hogy oktatnak leendő tanárokat is. A legnagyobb értéke az életben a tanulásnak van. Az elhelyezkedési lehetőségek sokszorosára nőnek a megszerzett végzettségekkel, tehát a tanulás pénzt, befektetést is jelent – vélekedett az oktatásszervezési igazgató.

Imádja, amit tanul

„Nagyon szeretek tanulni, főleg a szakmám érdekel nagyon. Pénzügyes vagyok” – mondta Tóth Nikol Lili 11-edikes, a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum kiváló tanulója. Hozzátette: sok időt tölt tanulással, de megéri, mert piacképes szakmát kap a kezébe. A díjat azért kaphatta meg, mert odaadással és nagy lelkesedéssel készül minden nap az óráira. A tanórákon kívüli időben közösségi munkát is vállal, a diákönkormányzat elnöke, ami szintén fontos feladat számára. Ha végez a középiskolai tanulmányaival, mérlegképes könyvelő szeretne lenni – tudatta.

Több mindenben is otthonosan mozog

„Jelenleg a matek és az idegen nyelvek állnak a legközelebb hozzám, ezekkel szeretnék továbbmenni a jövőben, de emellett mindenben hozom a maximumot, ami tőlem telik” – emelte ki Vaszily Léna a Fráter György Katolikus Gimnázium végzős tanulója. Ötödikes kora óta a gimnázium tanulója, a bizonyítvány mindig kitűnő volt. A diákönkormányzat elnöke, így segíti és képviseli diáktársait. Szabadidejében legszívesebben a barátaival, családjával van és sportol is, illetve 11 éve táncol – hangoztatta Léna. A nemzetközi gazdálkodás szak felé szeretné venni az irányt, ha végez a gimnáziumban.

Vágyott az elismerésre

„Ez egy olyan kitüntetés számomra, amely sokat jelent. Nyolc év alatt a gimnáziumban szinte minden versenyen elindultam, ami csak létezett” – fogalmazott Lupkovics Lilla, a Herman Ottó Gimnázium tanulója. Kiskora óta érdeklődik minden iránt, ami a világban körbe veszi. Először a matematika és magyar nyelv, később az idegen nyelvek bűvkörébe került. Kiderült, hogy különleges tehetsége van a nyelvekhez, ezért valószínűleg a pályája kapcsolódik majd ehhez. A közgazdaság tudomány, valamint a diplomácia is vonzó számára – fejtette ki Lilla.