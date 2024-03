Az idegenforgalmi szezon nyitányaként számolt be a cikk megjelenése előtti hétvégéről a megyei napilap: nemcsak Miskolcról és a Sajó-völgyi iparvidékről keresték fel sokan a Bükköt a jó időben, de jó néhány külföldi rendszámú kocsit is látott a lap riportere a bükki autóúton. A lillafüredi kisvasút valamennyi szerelvénye is zsúfolásig megtelt, pedig a járatokhoz pótkocsikat is csatoltak – jegyezte meg az újság.

