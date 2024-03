"A képkészítéskor alkalmazott kémiai reakció elvégezhető külön kémcsövekben a képkészítés után. Még magyarázatot is kapnak hozzá a jelenlévők. A természettudományos laborunkban az ultraibolya fény és különböző színes fénysugarak hatásait láthatjuk majd szemet gyönyörködtető formában. Előállítjuk a jól ismert szivárványt, de modern technikai eszközökkel elektronikusan is kirajzoltatjuk, hogy egy adott fénysugárban milyen színű fénysugarak, milyen erősséggel szerepelnek. Persze a szivárványt híres festők festményeinek bemutatásán keresztül is szemlélhetjük"