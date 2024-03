Kék, fehér és piros színekbe öltözött az Avasi Gimnázium, aminek franciatanárai már négy éve koordinátorai a programsorozatnak a miskolci Alliance Francaise-zel együtt. Március 20-a ugyanis a frankofónia nemzetközi napja. Magyarország is megfigyelő tagja a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének, ami minden évben választ egy központi témát, melyre szeretné felhívni a figyelmet. 2024-ben az alkotást, innovációt, vállalkozást helyezték a figyelem középpontjába. Idén a vármegyében tíz helyszínen tizennyolc rendezvényt szerveztek egy teljes hónapon keresztül. Ehhez iskolák és kulturális intézmények csatlakoztak koncertek, filmnapok, előadások, iskolai frankofón napok és versenyek szervezőiként. A cél közös: a francia nyelv és kultúra népszerűsítése. A programsorozat április 12-ig tart, ez a nap egyben a beadási határideje annak az országos civilizációs versenynek, melyet a gimnázium tanárai hirdettek meg Paris JO de nouveau címmel. A kreatív verseny résztvevőinek el kell képzelniük, és egy videóban vagy egy prezentációban bemutatniuk, hogy milyen lenne egy újabb olimpia Párizsban száz év múlva.

Érdekességekkel készültek

A frankofón napra ellátogatott Raymond Lardellier, az Alliance Francaise igazgatója. A program egyik innovatív eleme volt a kreatív frankofón civilizációs vetélkedő, melyet a gimnázium francia nyelvi előkészítősei állítottak össze. Az érdeklődők számára még breton tánc tanulására is nyílt lehetőség. Az Avasi Gimnázium francia anyanyelvi tanára, Amandine Humbert a francia sajtokról tartott érdekes, interaktív előadást a gimnazistáknak és a meghívott általános iskolásoknak, akik már minden bizonnyal különbséget fognak tudni tenni friss, lágy, préselt, ömlesztett és kemény sajtok között. Ha nem fogyasztanak is majd 25 kilogramm sajtot évente, mint a franciák, de a szervezők remélik, hogy megkedvelték a camembert, gruyère, munster, comté, vagy kecskesajtok valamelyikét, melyeket az előadás után meg is kóstolhattak. A francia sajt ugyanis nemcsak egy étel, hanem a francia kultúra része.

A frankofónia eseményei hétfőn folytatódnak az Avasiban egy újabb előadással, amiben a francia argót (zsargon, tolvajnyelv - a szerk.), az úgynevezett verlant ismerhetik meg az érdeklődők.