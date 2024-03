A minap egy személyautó kanyarodott a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelye elé és egy a kocsiból kiszálló férfi a kerítésen át bedobott egy apró tacskót. A két férfi állítólag találta a kutyát, és azért dobták be a kerítésen, mert "nem jutott eszükbe", hogy csengessenek…, így magyarázták utólag a történteket. Az esetről készült videót sokan megnézték, és kifejtették lesújtó véleményüket.

„Köszönjük szépen a rengeteg üzenetet és hívást a kerítésünkön áthajított kutyus miatt – reagált bejegyzésében a MÁSA. Rengeteg szörnyűséget láttunk már, de ilyet még nem, és eléggé megviselt mindenkit. A kutyus üvöltése jó darabig fog kísérteni minket. Szerencsére nem fagytunk le, hanem azonnal cselekedtünk és sikerült megállítanunk az autót, a rendőrség pedig villámgyorsan kiért (hálásan köszönjük) hozzánk" – írták közösségi oldalukon. A kutyust Szöcskének nevezték el, és bár a felvételen nem látszik, de a kollégák egy része azonnal a kutya után indult, akit közel 30 perc alatt sikerült óvatosan megfogni. Szegény kis csöppség sokkos állapotban volt, kisebb sérülésekkel megúszta: az orra és az álla horzsolódott le. A férfiakra morog, de a nőkkel már nyitottabb. Csóvál, simogatható, érdeklődő. Először is még egy alapos orvosi vizsgálat vár Szöcskére, majd a 14 napos karantén, számol be a történtekről az alapítvány az oldalán. És egy nagyon fontos és szívmelengető információt is megosztottak: „Az egyik kiérkező rendőr valószínűleg örökbe is szeretné fogadni a kutyust, a napokban megtörténik az első találkozó. Drukkoljatok, hogy működjön a kémia" – kéri az alapítvány.