A korábbi éveknél is nagyobb idegenforgalmat vártak hatvan éve Miskolctapolcán, elsősorban Csehszlovákiából érkezőket - idézhetjük fel a megyei napilap írását olvasva. "A nagyszabású idegenforgalom lebonyolítására fejlesztik a strandfürdőt. Már megkezdték a strand területén az új öltözők építésének előkészítését. A termál fürdő korszerűsítését befejezték, ez már most is a vendégek rendelkezésére áll. A szűk szállodai kapacitás bővítésére tervbe vették első osztályú, 200 férőhelyes camping létesítését. A távolról érkező vendégek elhelyezésére kiszélesítették a fizetővendéglátó szolgálatot. Az idén már csaknem minden tapolcai villában fogadnak vendéget, s ezzel a nyaralóknak 1200 ágyat biztosítottak. A várható nyári idegenforgalomra jellemző, hogy az átvonuló szállásokat már szinte az egész idényre lekötötték" – ez volt tehát a helyzet 1964 tavaszán.