Miskolc-Tapolca, a festői táj, a barlangok és a természeti szépségek birodalma, hosszú ideje vonzza a turistákat – mondta portálunknak Ostorházi Imre, a Calimbra Hotel tulajdonosa. Azt is hangsúlyozta, hogy az itt található szállásadók mindig is fontos szereplői voltak a helyi turisztikai iparnak, és most, ahogy közeledünk a szezonhoz, a vállalkozók tele vannak bizakodással és reménnyel.

Az elmúlt években a turizmus virágzott Miskolctapolcán, és ezáltal a szállásadók is prosperáltak. Azonban a Covid-19 világjárvány hatalmas kihívás elé állította az egész ipart” – mutatott rá. Aláhúzta: a korlátozások, az utazási tilalmak és a bizonytalanság időszaka sok vállalkozót kényszerített a bezárásra vagy a működésük jelentős átalakítására. „Több szállásadó társam is panaszkodott erről, illetve a másik nagyobb érvágás a Barlangfürdő bezárása volt számunkra, amely országos szinten is páratlan

– mondta.

Bizakodók a szállásadók

Most, hogy a világ lassan újra nyit fel, egyre többen foglalnak előre is szállásokat és az emberek újra elkezdik tervezni az utazásaikat, a miskolctapolcai szállásadók úgy érzik, hogy a legrosszabb része mögött vannak. A bizonytalanságok ellenére a remény és az optimizmus újra felvirágoztatja az iparágat.

Az egyik fő oka ennek a bizakodásnak az a tény, hogy Miskolctapolca egy olyan desztináció, amely vonzó mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára. A környék természeti szépségei, mint például a barlangok és a hegyek, valamint a kulturális látnivalók és programok sokfélesége garantálja, hogy mindig lesz kereslet a szálláshelyekre

– részletezte Ostorházi Imre. Arra is kitért, hogy egyre több szállásadó kínál rugalmas foglalási feltételeket és speciális ajánlatokat, hogy vonzóbbá tegyék az utazók számára a Miskolctapolcán való tartózkodást.

Akadnak kihívások

A helyi közösség is aktívan részt vesz abban, hogy segítse a szállásadókat és elősegítse a turizmus fellendülését. Rendszeres rendezvényeket és programokat szerveznek, hogy vonzóbbá tegyék a régió látogatását. Persze, még mindig vannak kihívások és bizonytalanságok, amelyekkel szembe kell nézniük a Miskolctapolcai szállásadóknak. Az új járványhelyzetek és az esetleges utazási korlátozások mindig lehetőséget jelentenek a problémákra. Az árak és a verseny is mindig fontos tényezők maradnak a turisztikai iparban.

„Mindenki nevében mondhatom, hogy a munkaerőhiány hatalmas problémát ró ránk, de a megemelkedett anyagköltségek is plusz kihívást jelent, de igyekszünk ezeket orvosolni” – mondta a szálloda igazgató. Emellett a helyi szállásadók is felkészültek a változásokra és alkalmazkodtak az új kihívásokhoz. Sokan fejlesztették az online jelenlétüket, hogy könnyebben elérhetőek legyenek a potenciális vendégek számára. Egyre több szállásadó kínál rugalmas foglalási feltételeket és speciális ajánlatokat, hogy vonzóbbá tegyék az utazók számára a Miskolctapolcán való tartózkodást.

Optimisták

De még ezekkel a kihívásokkal szemben is, a Miskolc-Tapolcai szállásadók optimisták és készek szembenézni a jövővel. Hisznek abban, hogy a helyi vonzerejük és az általuk nyújtott minőségi szolgáltatások meg fogják vonzani az utazókat, és újra fellendül a turizmus a régióban. Ahogy közeledünk a szezonok felé, a bizakodás és az optimizmus áthatja a Miskolc-Tapolcai szállásadókat és az egész turisztikai ipart. A reményteljes jövő felé tekintve, mindenki készen áll arra, hogy üdvözölje és kiszolgálja az utazókat, akik felfedezni és élvezni akarják ezt a gyönyörű tájat és a vendégszerető közösséget.