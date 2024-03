Hatalmas tömeg várta a felvonulókat a Villanyrendőrnél. Mindenki békákat akart látni és kapott is belőlük bőven, hiszen kicsik és nagyok, táncosok és zenészek is a fesztivál jelképének bőrébe bújva vidáman vonult végig Miskolc főutcáján. A Szent István téren már alig lehetett mozdulni a tömegtől amikor is elhangzottak a megnyitó beszédek. Rózsa Edit a fesztivál alapító-jogtulajdonosa megköszönte, hogy miskolci Kocsonyafesztivál újra megvalósulhat, így lehetőségünk nyílik arra hogy megkeressük, megtaláljuk ami összeköt bennünket.

A megnyitóünnepségen

Fotó: Bujdos Tibor

Beszédében kitért arra, hogy az ilyen programok jó apropót szolgáltatnak, hogy átéljük az együttlét a közösség élményét. Megköszönte Lipták Ádám főszervezőnek az elmúlt időszak munkáját majd kiemelte Veres Pál polgármester érdemeit miszerint egy ilyen volumenű fesztivál megvalósulása a város első vezetőjén is múlik.

A fesztivál ami összeköt minket

Veres Pál polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a megnyitón megjelent tömeg magáért beszél, hiszen mutatja, hogy mennyien magukénak érzik ezt a fesztivált és a várost. A rendezvények immár közel huszonöt éves története van még sokan emlékezhetnek arra hogy egy-egy kis sátorral indult valahol a Villanyrendőrnél az esemény és nőtte ki magát olyanná, amilyen most. Örömét fejezte ki hogy 2020-ban visszatérhetett az eredeti Kocsonyafesztivál. Meglátása szerint a program szellemisége az, ami egyedi márkává teszi ezt az eseményt.

A vidék legnagyobbja

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyik legnagyobb vidéki gasztrokulturális programjáról van szó, ami szól az együttlétről, szól a finom ételekről, a finom italokról, szól a zenekarokról, szól az összetartozásról. Hihetetlen magas színvonalú kulturális programok várhatók az elkövetkezendő napokban a színháztól az irodalmárokon, a zenészeken keresztül mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelőt.