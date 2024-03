A tavasz beköszöntével az állatokban olyan hormonváltozás jön létre, amelynek következtében átmenetileg megváltozik magatartásuk, kóborolni kezdenek, a hímek összetűzésbe keverednek társaikkal, a nőstény kutyák és macskák pedig vemhesek lesznek. A kis jövevényeknek azonban nem minden esetben örülnek a gazdik. Éppen ezért a felelős állattartók, akik már nem szeretnék, hogy állatuknak ismételten kölykei szülessenek, ivartalaníttatják kedvenceiket – írja az egeszsegkalauz.hu.

Kevesebb kóbor állat

Az ivartalanítás vagy sterilizáció egy mesterséges orvosi beavatkozás. Az ivartalanítás fő célja a rendszeresen jelentkező ivarzások és nemkívánatos párzások megelőzése. A véletlen párzások eredményeképpen a kidobott, kóbor állatok száma oly mértékben nő, amivel az állatvédő egyesületek és menhelyek képtelenek lépést tartani. Noha a gyógyszeres fogamzásgátlás, illetve vetéltetés is megoldható, ezek a beavatkozások a kutyák-macskák (és részben a tulajdonosok) számára sok kellemetlen mellékhatással járhatnak. A kutyák-macskák műtéti ivartalanítása nehéz döntést jelent a tulajdonos számára, pedig a nem tenyésztési célból tartott egyedek ivartalanítása hasznos mind az állat, mind a gazdája számára.

Szuka kutyáknál az ivarzást tüzelésnek nevezzük, ami rendszerint hathavonta következik be. Nem kóros, ha ritkábban (például évente egyszer) vagy gyakrabban jelentkezik, de fontos, hogy időben és szabályszerűen következzen be. A tüzelés 2-3 hétig tart, melynek végén egy pár napig fogamzóképes a szuka, ekkor a vérzés már alábbhagy, és magához engedi a kant. A kutyák ösztönlények, tehát ha kell, évente kétszer is felnevelnek egy almot, vagy életükben egyet, számukra ez sem lelkileg, sem biológiailag nem jelent többletet vagy hiányt. Nőstény macskáknál az ivarzás szezonális, a tavasztól őszig terjedő időszakban, körülbelül kéthetente fordul elő. A lakásban tartott macskák esetében ez a rendszeresség eltolódhat a megnövekedett fény és hőmérséklet hatására.

"Gyilkos" betegségek

Az ellésre ugyanaz vonatkozik, mint a kutyáknál. Az ivartalanítás nőstény állatoknál különösen az egészségük megőrzése érdekében fontos. A kutyáknál a méhgyulladások, különösen a gennyes gyulladások nagyon gyakoriak, és nem csak idős kutyáknál jelentkezhetnek. Ezeket az egyszerű méheltávolítással hatékonyan megelőzhetjük. A másik „gyilkos” betegség, az emlőrák három szukából kettőnél jelentkezik idősebb korban. Ezek kialakulására és növekedésére a női nemi hormonok erősen hatnak. A tumor kialakulásának valószínűsége a tüzelések számával nő, ezt sok megbízható tanulmány igazolja. Az ivartalanítás esetleges mellékhatásai közé tartozik a női hormonok anyagcserére gyakorolt ​​hatásának elvesztése. Ez fokozottabb elhízáshoz vezethet olyan kutyáknál, amelyek egyébként is kevesebbet mozognak, mert az elfogyasztott táplálékot több zsírként raktározzák el.

Évente többször is szülnének

Nőstény macskáknál sem ritka a méhgyulladás vagy az emlőtumorok megjelenése. Az ivartalanítás azért is fontos, mert a lakásban tartott macskák gyakran zavaróan viselkednek a gyakori, intenzív hanghatások miatt. A kijáró macskák pedig évente többször is szülhetnek almot, ami nemcsak az anyának jelent terhet, hanem az így született macskakölyköknek is nehéz megfelelő otthont találni.

Kan kutyáink ivartalanítása különösen indokolt, ha viselkedésük ezt szükségessé teszi. Az agresszió és a szökési hajlam csökkentése érdekében jó megoldás lehet az ivartalanítás. Kandúr macskák esetében, ha kizárólag lakásban tartották, azok a környezetüket bűzös vizelettel jelölik meg, ami az együttélésüket elviselhetetlenné teheti. A kijáró kandúrok könnyen elkaphatnak gyógyíthatatlan macskabetegségeket a sok verekedés és intenzív nemi élet miatt, és ezt a betegséget is terjeszthetik.