Ugyanebben a témában az Oktatási Hivatal arra is emlékeztet: a középiskolákba február 21-ig továbbítják az általános iskolák a diákok tanulói és jelentkezési lapjait. Ekkor történik meg a hivatalos jelentkezés a kiválasztott középfokú iskolákba. Azok az intézmények, amelyek szóbeli vizsgákat is szerveznek, március 4-e és 20-a között tartják majd meg ezeket. A végleges eredmények május 2-ig derülnek ki, az iskolák azonban már korábban is, a felvételi időszakban is közzéteszik az ideiglenes rangsorokat.

Pótfelvételre is lehetőség lesz

Május 6-a és 22-e között rendkívüli felvételit kell tartani azokban az iskolákban, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90 százalékát töltötték fel. Ekkor a jelentkezést már egyénileg kell intézni, közvetlenül a kiválasztott iskolában, az ekkor benyújtott felvételi kérelmekről május 22-ig dönt az igazgató. Az intézmények egyébként egészen augusztus végéig tarthatnak rendkívüli felvételi eljárást. A beiratkozások a középfokú iskolákba június 26-a és 28-a között várhatók.

Miskolc egyik népszerű középfokú oktatási intézményében is nagy erőkkel zajlanak a felvételik – erről Madarász Péter, a Herman Ottó Gimnázium igazgatója tájékoztatott.