Büszkék erősségeikre

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda előtt 57 középiskola van a rangsorban, de többen is osztoznak ugyanazon az eredményen.

"Az elmúlt két évet tekintve, minden évben léptünk előre, és ez arról tanúskodik, hogy eredményes az az oktatási-nevelési munka, amelyet végeznek a kollégáim nap mint nap – nyilatkozta Bukovszki Edit nevelési igazgatóhelyettes. – Ha a részletes eredményeket nézzük, akkor kirajzolódik az a tendencia, hogy vannak erősségeink, amelyekre joggal lehetünk büszkék. Ilyen a történelem, matematika és az idegen nyelvek. Noha a rangsorban csak közvetetten jelenik meg, de mégis ott vannak benne azok a versenyeredmények, OKTV helyezések, közösség-, és személyiségfejlesztő projektek is, amelyek a tehetséggondozás és személyiségfejlesztés terén végzett munkát dicsérik, és tágabb kontextusát adják a pedagógiai munkánknak."

A tanulás legyen minőségi!

Az igazgatóhelyettes beszélt arról is, természetesen látják azokat a területeket, ahová a jövőben kell helyezni a fókuszt.

A jezsu ötödikesei aranyérmet szereztek az idén az "Olvasni nem ciki" Kárpát-medencei csapatversenyen.

Fotó: olvasó

"Más iskolákhoz hasonlóan mi is keressük a válaszokat a digitalizációra és a diákok még eredményesebb motiválásának kérdéseire. Ennek érdekében stratégiai döntéseket kell hoznunk, amelyeket a kollégák módszertani tudására és tapasztalatára, valamint az ignáci pedagógia elveire alapozva közösen valósítunk majd meg – mondta a boon.hu-nak, majd hozzátette, számukra kiemelt jelentőséggel bír a magas szintű akadémiai munkával együtt zajló személyes törődés, diákjaik jellemének fejlődése és a közösségi együttműködés. – A tanulás és a tudás érték az iskolában, nem mindegy azonban, hogy hogyan alakul ki ez a tudás. A minőségi tanulás és a jellemfejlesztés érdekében nagy hangsúlyt helyezünk olyan, kevésbé számszerűsíthető területekre is, mint diákjaink és munkatársaink érzelmi és spirituális intelligenciájának fejlesztése és erősítése, valamint a közösség tagjainak fizikai és mentális egészségének karban tartása. Valljuk, hogy az együttműködés, egymás segítése, a közösségi tanulás, a tanár és diák közös munkája adják azt a biztos alapot, amelyen a szép eredmények születnek."

A 84. hely is kiemelkedő

A Földes Ferenc Gimnázium igazgatója, Fazekas Róbert szerint sok száz gimnázium közül bekerülni az első százba, kitüntető eredmény.

Nemrég tartották a szalagavatót a Földesben

Fotó: ÉM

"Még akkor is, ha ez nem fedi le az iskola profilját, hiszen tehetséggondozó gimnázium vagyunk a természettudományokra fókuszálva. Sokat kell dolgozniuk tanárainknak, hogy a tehetséges gyerekeket felkészültté neveljék. Ráadásul a társadalmi hátránykompenzáció is szerepet kap oktatási intézményünkben: részt veszünk felnőttoktatásban is" – mondta az igazgató.