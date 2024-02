Szerdán főként Kárpátalján hullott néhány milliméter csapadék, míg máshol általában száraz idő volt a jellemző. A következő napokban az előrejelzések szerint marad a változékony, az átlagosnál enyhébb idő. A vízmozgás legnagyobbrészt apadó, vagy stagnáló volt - tájékoztatott Pál Sára, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság PR referense.

Lassú apadás

A Tisza és a Bodrog apad, vízállásaik már I. fokú készültségi szintnek megfelelőek. Az apadás üteme a Bodrogon és a Tisza Tiszapalkonya alatti szakaszán még lassú, miközben Tokaj és Tiszalök térségében egyre ütemesebb a vízszintcsökkenés. A vízállások Tokajnál holnap, Tiszapalkonyánál és Tiszakeszinél, valamint a Bodrogon valószínűleg szombaton süllyednek I. fok alá. A Sajó szintén apad, de a magas mederteltségű Tiszához közeli torkolati szakaszán az apadás üteme továbbra is lassú. A Taktán is csökken a vízszint, az árvízkapu belső oldalán továbbra is gyenge áradás tapasztalható. A Kesznyéteni árvízkapu nyitása szombaton valószínű. A belvízzel borított terület nagysága kis mértékben csökkent. Működési területükön jelenleg 32 szivattyútelepen van érvényben belvízvédelmi készültség, az elmúlt nap folyamán közel 800 ezer köbmétervíz áremelés történt meg a befogadó folyókba - tudtuk meg.