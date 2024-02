A Bodrog apad, de az apadás üteme továbbra is lassú. A vízállások a teljes hazai szakaszon az I. fokú készültségi szintnek megfelelő tartományban mozognak. A Sajó is apad, a magas mederteltségű torkolati szakaszán az apadás üteme továbbra is lassú. A Taktán már ütemesebb apadás tapasztalható, amely a mai nap folyamán még tovább erősödhet.