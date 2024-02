Idén immár negyedik alkalommal rendezték meg Tokajban a Furmint Február borkóstolót a Tokaji Borászok Asztaltársasága tagjaival. Szombaton négy helyszínen a társaság nyolc tagjának tizenhat borával és nyolc lelkes és elhivatott borászával találkozhattak az érdeklődők Tokaj belvárosában.

Elhivatottan

- Paulay Ede neves Nemzeti Színház igazgató, drámaíró, műfordító, dráma pedagógus szülőháza Tokaj történelmi városmagjában található. A ház az 1700-as években épült, az évszázadok során többször bővítették illetve átépítették. Az 1950-es években a Csíki család tulajdonába került, majd két generációval később, 2010-ben elhatároztuk, hogy egy családi borászatot hozunk benne létre. 2011 májusában elkezdtük a ház teljes körű felújítását. A munkálatok során célunk volt, hogy a ház eredeti jellegét megőrizzük, a mai kor igényeinek megfelelő korszerűsítés mellett – mutatja be birodalmát Hudák Péter.

Hudák Péter

Fotó: Bujdos Tibor

Maga a Furmint Február rendezvénysorozat 2000-ben indult Budapesten, ez a hónap ennek a fajtának a jegyében telik el, mely tipikus magyar borfajta Magyarországon kívül nem igen termesztik, itt is főleg Hegyalján – tudtuk meg. A csendesebb téli hónapokat is igyekeznek felrázni ezzel a borászok. Az egyesület negyedik alkalommal szervezi meg Tokajban ezt a sétáló borkóstolót, amelynek a belvárosban négy pincészet jelenti a helyszínét. A távolabb elhelyezkedő borászatokat is be tudják így hozni a központba.

Ismerkedés

- Nálunk a Péter Pince, a Dobogó Pincészetben az Erzsébet Pince, a Rákóczi Pincében a Benkő Borház és a Hímesudvarban a Pinceköz Borászat mutatkozik be két-két borával – sorolta. Összesen 16 bort lehet így megkóstolni, a program egy ebéddel zárul a Borbisztróban. Az idén két csoportot is indítanak, melyek egymást követően járják végig a helyszíneket.