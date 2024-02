Genetikai tényezők is befolyásolják, kinek mikorra romlik el a foga. Az azonban betegséghez, sőt, halálhoz is vezethet, ha valaki nem tud élelmet bevinni a szervezetébe. Ennek természetesen lehet oka az is, hogy fáj maga a rágás.

A fogak megcsináltatása sokak számára horror összegnek tűnik, hiszen több milliót is elérhet az erre kifizetett pénz. Általában az emberek nem tudnak arról, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyújt támogatást a fogpótlásra.

Mi a teendő?

Minden eset más, például Oláh Tímeának négy papírt kellett felküldenie ajánlottan a NEAK címére.

"A bőrgyógyászati eredményt, a fogorvosi és a fogtechnikusi tervezetet és a kérelmet – sorolta, majd hozzátette, tizenegy éve kezdődött a probléma. – Egyetlen szemfogam kifelé nőtt, amit kihúztak, majd az első négyet lecsiszolták és hidat tettek fel. Hat éve pedig alulra is került híd. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy magas fokú csontsorvadásom van, ami visszavezethető egy genetikai betegségre. A folyamat visszafordíthatatlan. Emiatt mostanra meglazultak a hidak, amire megoldásként végül komplett fogpótlást javasoltak. A NEAK támogatása nekem óriási segítség, ugyanis a végül kifizetendő két és félmillió forint helyett csak százezerbe került a bőrgyógyászati teszt, az első fogorvosi konzultációs díj és az első fogtechnikai költség."

Mennyi esély van a támogatásra?

"2023-ban összesen 446 darab kérelem érkezett a NEAK-hoz fogászati ellátásokhoz kapcsolódó méltányossági eljárásokkal kapcsolatban, amelynek több, mint 76 százalékát támogatta és engedélyezte, az elutasítások aránya mindössze 6 százalék volt (az eljárások 17,6 százalékát megszüntették) – írta kérdéseinkre a NEAK egyik munkatársa, aki hozzátette, a biztosítottnak nem a szociális és az anyagi helyzetét veszik figyelembe, hanem elsősorban a rágó- és a harapási képesség visszaállításához feltétlenül szükséges eseteket támogatják. – A NEAK vizsgálja a beteg kórtörténetét, betegség súlyosságát, a kezelés költségét és a költséghatékonysága alapján a kérelemben megjelölt ellátás, gyógyászati segédeszköz orvosszakmai indokoltságát, továbbá a támogatással rendelhető komparátor technológiát, valamint azt, hogy a kérelmezett eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e."

Bizonyos fogorvosok kezelnek

Csak azok a doktorok végezhetnek el a támogatáshoz kapcsolódó beavatkozást, akik rendelkeznek érvényes finanszírozási szerződéssel. Ez vonatkozik a fogorvosra és a fogtechnikusra is.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 168 ilyen fogorvosi szolgálat és tíz fogtechnika van.

A lista itt található. "Tekintve, hogy a NEAK nem közvetlenül a biztosított részére téríti meg az igénybevett ellátás díját, így méltányossági kérelem benyújtására csak a száj szanálását (a fogágy, meglévő fogak szükség szerinti kezelését) követően, a méltányossági kérelem tárgyát képező ellátás megkezdése előtt kerülhet sor" – tájékoztatott a NEAK.