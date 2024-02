Mozgalmas, eredményes esztendő volt 2023 is az Északerdő Zrt. számára az erdei iskolákban, csaknem 11 ezer látogatót regisztráltak az intézményekben.

Maximálisan törekednek a változatosságra, hogy a visszatérő gyerekek számára is minőségi élményt tudjanak nyújtani. A 2024. évi kínálatukban a cserjék kapnak kiemelt hangsúlyt, ahogy korábban fákról, vadfajokról vagy rovarokról adtak bővebb ismereteket, tájékoztatta a társaság portálunkat.

Különleges élmények

„Erdész néni gazdasági udvara”, ahol a diákok kukoricát morzsolhatnak, kézbe vehetnek régi kézimunkákat, háztartási és mezőgazdasági eszközöket. Élményeket gazdagító lehetőség a Fónagysági Bagoly-várból a Csanyiki Erdőházba szervezett kisvasúti utazás, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Mahócai szárnyvonalán" – tájékoztatott Rencsiné Ágh Márta, az Északerdő Zrt. humánpolitikai osztályvezetője, az erdei iskolai programjainak koordinátora. -"Számos intézmény, sok elhivatott pedagógus szinte állandó partnerünk, és ami nagyon fontos, évről-évre újabb kapcsolatokat sikerül kiépíteni. Jelentős eredmény, hogy visszatértek az óvodák a nyári hetekre is. A december és a január a gondos előkészítés időszaka. Csaknem 100 intézménybe vittük el éves programkínálatunk mellett az „Életünk, a Fa” című ismeretbővítő anyagot. A vármegyeszékhelytől távoli települések kis lélekszámú iskoláit is felkerestük, a közös munka lehetőségét kínálva. Tartjuk a kapcsolatot azokkal a hátrányos helyzetű térségekben levő intézményekkel is, amelyek tanulóinak már volt lehetőségük részt venni foglalkozásainkon. Továbbra is elsődleges célunk, hogy eljussanak erdei iskoláinkba, legalább az egynapos programokra" - mondta Rencsiné Ágh Márta.