Komporday Dávid, miskolci háromgyermekes családapa fél éve él kint Brüsszelben. "Mi egy külső területen lakunk, nem a belvárosban. Tegnapelőtt még éjjel is dudáltak a traktorok, amik a fővárosba jöttek, nemcsak konvojokban, hanem egyénileg is. Nagy fiamat felkeltették, de ezentúl nem okoztak nagyobb gondot. Mélységesen egyetértünk velük, és drukkolunk nekik, hogy elérjék céljukat. Igaz, amit felírtak a táblájukra: no farmers, no food. Tehát ha nincs, aki megtermeli az ételeink alapanyagát, akkor nem lesz mit ennünk sem. A feleségemnek most így nehezebb bejutni a munkahelyére, és a hazaérés is hosszabb időt vesz igénybe. Az egyébként felszínen is közlekedő metró és a villamos is leállt, és ezért ezek utasai gyalog voltak kénytelenek megtenni a további utat munkahelyükre vagy éppen onnan haza. Hallottam ismerőseimtől, hogy már összecsapás is volt a gazdák és a rendőrök között, de én nem tudom, mit égettek. Az biztos, hogy vittek magukkal gumiabroncsokat és raklapokat, de volt, aki lakókocsit húzott a traktor után. Gondolom, alhat benne, bár ezek a traktorok fűtöttek, úgyhogy akár azokban is el lehet élni egy darabig" – mondta a Brüsszelben élő magyar.

Gazdatüntetések Dühös gazdák százai vonultak fel traktorral Brüsszelben csütörtökön az uniós csúcs idején. A belga gazdálkodók a csökkenő bevételeik, romló gazdasági kilátásaik mellett a bonyolult jogszabályok és a túl sok adminisztrációs munka miatt tiltakoznak. Elítélnek továbbá több, túlzónak tartott belga és uniós környezetvédelmi intézkedést, valamint az uniós szabadkereskedelmi megállapodások kockázataira hívják fel a figyelmet. Hasonlóképp tüntetnek Németországban, Franciaországban, Hollandiában is a gazdák.