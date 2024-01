Kemény hidegek jönnek

A meteorológiai szolgálat az elkövetkező éjszakákra néhány helyen mínusz 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletet prognosztizált, ilyen időben életveszélyes lehet, ha valaki hosszabb ideig az utcán tartózkodik. A hajléktalanellátóknál van férőhely, jelenleg a budapesti ellátók kihasználtsága 76, az országos hálózaté pedig 80 százalékos – mondta. Az államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki bajba jutott embert lát, értesítse a hajléktalanellátók diszpécserszolgálatát. A telefonszámok megtalálhatók a kormányzati felületeken – tette hozzá.

Készülnek rá

Portálunk megkereste Duberné Dunaveczki Évát, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének Hajléktalanokat Gondozó Központjának intézményvezetőjét, aki elmondta, hogy 300 éjszakai férőhely áll rendelkezésre az intézményben.

„A tegnapi nap folyamán egyre több bejelentés érkezett a diszpécserszolgálaton keresztül krízishelyzetben lévő hajléktalanokról” – mutatott rá. Hozzátette: egyre több a lakossági bejelentés is. „Amikor beérkezik egy kliens akkor tisztálkodási, étkezési és alvási lehetőséget is biztosítunk számára illetve, ha szükséges, akkor ruházatot is tudunk biztosítani a számára” – mondta. Arra is kitért, hogy a vörös kódra való tekintettel további férőhelyeket bővítenek különböző matracokkal és vendégágyakkal is.