Szövegértés, hangvétel, szünettartás, természetes beszéd. Többek között ezeket a szempontokat vette figyelembe a zsűri a Szép magyar beszéd verseny területi döntőjében Miskolcon, a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A Kazinczy-díj Alapítvány-Péchy Blanka emlékére kuratóriuma hirdette meg idén is az eseményt.

Prózai stílusban

A vetélkedő résztvevőinek egy kötelező és egy magukkal hozott szabadon választott prózai szöveget kellett felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar – 20–21. századi – közlő prózai stílusban megírt mű lehetett, amely nem tartalmaz többek között párbeszédet, sem tájnyelvi szavakat.

„Mai világunkban egyre nehezebb szépen és jól, helyesen beszélő diákokat találni. Ennek az ápolása nemcsak a magyar tanároknak fontos, de egy iskola életében is. Azért, hogy megtaláljuk, vigyázzunk a diákokra és magára a nyelvünkre is, ezért elengedhetetlen egy ilyen verseny” – mondta el Németh Gergely magyar nyelv és irodalom szakos tanár, aki egyben a zsűri tagja is volt.

Szókincs és kifejezés

A versenyt az 5–6. és a 7–8. évfolyamos tanulók számára külön-külön hirdették meg.

„Úgy gondolom azért fontosak az ilyen versenyek, hogy egyrészt a gyerekek megszeressék az olvasást, ezen keresztül pedig sokkal jobban fogják kifejezni magukat. Saját tapasztalatból tudom, hogy az a gyerek, aki sokat olvas annak a szókincse is sokkal nagyobb és jobban meg tudja magát értetni, kifejezni a társaival” - emelt ki J. Simon Aranka író.

Mikita Dorka Júlia színésznő évekkel ezelőtt, mint versenyző szerepelt a megmérettetésen, idén pedig már zsűri tagként foglalt helyet az asztalnál.

„Nagyon nosztalgikus élmény volt visszajönni. Egy kisebb fokú izgalom volt bennem, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen a másik oldalról. Azt tudom tanácsolni annak, aki majd indulni akar egy ilyen versenyen, hogy szoktassa rá magát folyamatosságra. Hiszen a gyakorlás nagyon meg tud térülni” - emelte ki Dorka, aki jelenleg a Kaposvári Egyetem színművészeti szakán folytat tanulmányokat és nem rég tért vissza a városba, a Miskolci Nemzeti Színházba is egyaránt.

A diákok, akik tovább jutnak területi döntőkből, a Dunától keletre eső megyék tanulói Kisújszálláson, a Dunától nyugatra eső megyék pedig Balatonbogláron találkoznak majd egymással tavasszal.

Hatvan éves az iskola

A verseny területi döntőjét a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában rendezték meg. Az intézmény jubileumi tanévet kezdett el szeptember elsején, hiszen 60 évesek lettek.

„Sokat jelent számunkra ez az évforduló, hiszen 60 éve működik az intézmény, ezért is készültünk számos programmal erre a tanévre. Örülünk annak, hogy a "Szép magyar beszéd" verseny területi fordulóját is mi rendezhettük meg ismét.” - mondta el Cseke Gábor az intézményvezetője.

A verseny győztese Török Balázs 8. osztályos tanuló lett a Fráter György Katolikus Gimnázium képviseletében. Felkészítő tanára Szeitzné Viski Erika.