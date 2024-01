Négynaposra bővül a XII. Avasi Borangolás,amelyet 2024. május 16. és 19. között rendeznek meg.

Az oka, hogy még több érdeklődőnek mutathassák meg Miskolc szépségeit, még többen csodálkozhassanak rá az Avas rejtett kincseire, magukba szippanthassák az ódon történelem és a pezsgő élet mámorító keverékét a hegyoldal kanyargós kis utcáin, és egészen új és meglepő élményekkel térhessenek haza Miskolcról. A szervezők úgy fogalmaztak, hogy a tAVASzi szél bulit áraszt.

AVASember kerestetik

„Ez a fesztivál hiába tizenkettő, nem egy tucat! Erről meggyőződhet minden látogató, aki májusban ellátogat hozzánk, és részese lesz ennek a valóban kivételes forgatagnak. Számos újdonsággal készülünk, amelyekről természetesen később részletesen beszámolunk, de az elmúlt évek alatt a szívünkhöz nőtt dolgok is újra várnak mindenkit szeretettel. A csodálatos helyszín, a különleges pincesor, az ország legfinomabb borai, a gasztronómiai kalandozások, a sokszínű zenei kínálat, a kultúra és a jókedv már védjegyei a rendezvénynek, és ezek nélkül természetesen nincs Avasi Borangolás. Folyamatosan zöldülünk, az eddigieknél is jobban igyekszünk megóvni nemcsak a történelmi, hanem természeti környezetünket, illetve a saját egészségünket. Ennek fényében 2024-ben is keressük a legrátermettebb, legügyesebb, legerősebb vállalkozó szellemű kicsi és nagy borangolót, a valódi szuperhőseinket, akik elnyerik az AVASember és a KisAVASember címet" - fogalmaznak a szervezők.

Az első szakmai nap lesz

Tehát a XII. Avasi Borangolás 2024. május 16-a és 19-e között lesz. Az Avasi Borangolás első napja szakmai nap, a pincék május 17-től 19-ig tartanak majd nyitva.