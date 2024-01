Ebben az évben március 8-án, pénteken délután kezdődik és március 10-én, vasárnap este ér véget a Miskolci Kocsonyafesztivál.

Az utóbbi hetekben már sikerült néhány fellépő kilétét megtudni. Elsőként azt tudtuk meg, hogy a fél évszázadnál hosszabb ideje működő hard rock banda, az acélvárost megéneklő P. Mobil együttes is fellép a fesztiválon. Aztán kiderült, hogy itt lesz a Wellhello is. Legutóbb újabb két név lett a lista része: R-Go és a miskolciak által jól ismert Paddy and the Rats.