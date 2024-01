A történelmi Avas a múlt század elején még fénykorát élte: ezer pincehely az Avas gyomrában, közel nyolcszáz közülük, amelyen ház is van. És bár az 1930-as években fontos szórakozóhelye volt Miskolcnak, hosszú évtizedeken át inkább „mostohagyerekekként” néztek rá. Most talán elindult valami. Az avasi fejlesztések lassan a történelmi Avas pincesorain is felpezsdítik az életet. A sok kisebb kezdeményezésnek egyik jó példája, amit Nagy Bálint, az Avasi Álom Pince tulajdonosa tesz.

Tevékenységéről, terveiről, arról, hogy hogyan indult meg valami, és van-e esély arra, hogy újra visszatérjen az Avas régi fénye, a pincetulajdonos Hajdu Mariann szerkesztővel beszélgetett.

