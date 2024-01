Alig háromszázan lakják a szlovák határ mentén húzódó Jósvafőt, de a lehetőségeket kihasználva igyekeznek minél több fejlesztést megvalósítani. A környékhez képest az ingatlanárak magasabbak, mégis vannak olyan családok, akik az elmúlt években itt találtak új otthonra. Fontos lehetőségeket kínált a Magyar Falu Program, de a turizmusfejlesztésben is látnak lehetőséget az Aggteleki Nemzeti Park területén. Nem is csoda, hiszen egyre többen keresik fel a hangulatos települést.

Gyarapodó vendégéjszakák

Alapjában véve egy elégedett polgármester vagyok, mert a Jósvafőn élő emberek vevők az ötletekre, támogatóak, segítőkészek - fogalmazott a fiatal Jóna Gábor, Jósvafő első embere.

- A környék zászlóshajója egyértelműen Aggtelek, de a farvizén igyekszünk mi is lavírozni. Nagyon jó ötletnek bizonyult a Covid előtt, hogy kialakítottuk a Jósva vendégházat, amelyet azóta is az önkormányzat működtet. Számunkra plusz bevételi forrást jelent, és az évek alatt az emberek is megszerették. Tizenhárom fő szállását tudjuk biztosítani, most már ott tartunk, hogy nem lehet szezonról beszélni, folyamatosan használják a vendégek. Ezzel kapcsolatban bővítést nem tervezünk, hiszen, de a falusi turizmus folyamatosan fejlődik, ezért bízom benne, hogy a fiataljaink közül lesz, aki kedvet kap hozzá.

Jó hangulatban

Jósvafő turisztikával kapcsolatos tervei inkább a rendezvények kapcsán jelennek meg.

A korona vírus járvány előtt nagyszerű fogadtatású programokat bonyolítottak le a faluban, a Covid és a gazdasági nehézségek azonban az elmúlt években a terveket felülírták. Tavaly ősszel így is megtartottak egy traktoros napot, amit jó hangulatú, interaktív családi műsorokkal egészítettek ki. A fogadtatás kedvező volt, ezért tervezik a folytatást.

Azokra a hétvégékre koncentrálunk, amikor Aggteleken vagy a környéken nincs más esemény. Figyelünk a másikra, megbeszéljük a terveket - tette hozzá Jóna Gábor.

- Szeretnénk végre visszatérni arra az útra, amelyre még 2020 előtt ráléptünk. Bízom benne, hogy sikerül. A lakosságon egész biztos, hogy nem múlik majd semmi, mert bármi közös feladat van, első szóra jönnek, segítenek. Erre legjobb példa a patak takarítása volt. Korábban alaposan meggyűlt a bajunk az árvízzel, éppen ezért 2023-ban megszerveztünk egy társadalmi napot. A helybéli férfiak segítségével, közös erővel kiszedtük a vízfolyásból az elszáradt gallyakat, ennek köszönhetően a mostani esőzések már nem jelentettek fokozott veszélyt. Tavaly mindösszesen egyszer kellett zsákolnunk, ami hatalmas előrelépés a korábbi időszakhoz képest.

Eszözöket nyertek

A Magyar Falu Program felhívásain többször is eredményesen szerepelt a jósvafői önkormányzat. Olyan eszközökre pályáztak sikeresen, amelyek a közterületek rendezettségét, tisztaságát segítik elő. A közfoglalkoztatás keretében pedig létrehoztak egy kiszolgálóépületet, amelyek a szerszámok, kisgépek tárolására alkalmas.

"Örülök, hogy kész lett ez a tároló, mert igyekszünk a vagyonunkat megóvni. Így pedig a gépek élettartamát tudjuk megnövelni - jelentette ki Jóna Gábor. - Az év első felében a meglévő önkormányzati épületeknél a csapadékvíz elvezetést fogjuk megoldani, de természetesen figyeljük a pályázati lehetőségeket. Bízom benne, hogy a megkezdett munkát tovább folytathatjuk.