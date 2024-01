1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Az ünnep alkalmából a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. A Rákóczi-vár árkád termében a megjelenteket Király Judit, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója köszöntötte. Beszédében elhangzott, hogy a fellépők egyeztetése során kiderült, pusztán a véletlennek köszönhető, hogy többen is Ady Endre verseket választottak. Így ez az esemény egyben megemlékező irodalmi est is volt a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költőjéről – írja a Szerencsi Hírek.

Meg kell őrizni a magyarságot

Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere beszédében elmondta, hogy a magyarság népességszámában nem tartozik a legnagyobb országok közé, de gazdag kultúrájával, művészetével, és zseniális feltalálóit tekintve igen. A világ sokat köszönhet a magyaroknak. Hangsúlyozta, hogy a gyorsuló világban egyre kevesebb idő jut az értékek ápolására, ezért fontos a kultúra napjához hasonló irodalmi estek, amikor kicsit megállunk és felidézzük nagy elődjeink tetteit. „Meg kell őriznünk a magyar nyelvet, verseket, népmeséket, mondókákat, népszokásokat, hogy ezen nemzet továbbra is megtartsa gyökereit” – mondta a városvezető. Ezt követően zenés műsort adtak a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda tanárai, növendékei. A továbbiakban verset szavalt: Galgóczi Ferencé, Kazsik Marianna, dr. Korondi Klára és Parajos Tibor. Az eseményt a szerencsi kötődésű Rosabelle zenekar fellépése zárta.