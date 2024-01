Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben széllökés miatt: a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Illetve szintén elsőfokú citromsárga riasztást adtak ki ónos eső miatt: a várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm - tudta meg a Boon.hu.

Ónos eső

Napközben a Dunántúl több pontján is előfordulhat átmeneti ónos eső (a havas esőbe, havazásba váltás előtt), amely néhol intenzívebb is lehet. Estétől az északkeleti országrészben is megjelenhet gyenge ónos csapadék. Mennyisége jellemzően néhány tized mm-nek ígérkezik, de elsősorban a Bakonyban akár az 1 mm-t is meghaladhatja.

Havazás

A nap folyamán nyugat, északnyugat felől terjeszkedve a Dunántúlon az esőt (illetve az átmeneti ónos esőt) egyre nagyobb területen váltja fel gyengülő havazás. A késő esti órákban helyenként a Duna-Tisza közén is előfordulhat kisebb havazás. A vasárnap éjfélig lehulló hó mennyisége várhatóan dél, délnyugat felé haladva növekszik, vastagsága vasárnap éjfélig jellemzően lepel-3 cm között valószínű, de délnyugaton helyenként a 3-5 cm-t is elérheti. A viharossá fokozódó szél néhol hordhatja a havat. A korábban lehullott csapadék is fokozatosan lefagy.

Viharos szél

A nappali órákban főleg a Dunántúl nyugati és középső részén, majd estétől az ország északkeleti részén is nagy területen viharossá fokozódik az északias irányú szél. A legerősebb lökések általában 60-80 km/h között várhatóak, de a magasabban fekvő részeken és a Balaton térségében ezt meghaladóak is előfordulhatnak - írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap.

