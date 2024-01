Az előrejelzések szerint – amúgy az évszaknak megfelelően - durva fagyok köszöntöttek be. Az utóbbi hetekben megszokottaktól hidegebb idő az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet. És természetesen a menhelyre került kutyák is dideregnek.

Fokozott figyelem kell

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány telephelyén többségében kutyákat tudnak elhelyezni. Ilyenkor a kenelekben lévő állatok alá szigetelőanyagként faforgácsot tesznek a kutyaólakban pedig vastag szalma takaró kerül alájuk – tájékoztatott Horváth Rita telepvezető. Nagyon fontos, hogy naponta többször cseréljék az ivóvizet és ugyanilyen lényeges a bőséges legalább naponta kétszeri etetés és a mozgásigény kielégítése – tudtuk meg.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatvédelmi javaslatai szerint fontos, hogy a nagy hidegben kint tartott kedvenceink semmiképpen se fürdessük, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét. Az utcákon sok kóbor állat kószál, az egyesület javaslata, hogy aki csak tud, az fogadjon be közülük egyet. Az egyesület állatmentései során az elmúlt évek alatt számtalan esetben találkozott utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal.