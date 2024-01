Nem csak szezonban lehet járni majd

Kovács Marianna szokott is korcsolyázni lányával. „Igaz, már megkaptam, hogy külön menjünk. A szezonban olyan tíz-tizenkét alkalommal jövünk el, és örülök, hogy Lotti nagyon élvezi, néha azért velem is hajlandó körözni a pályán. Jó lesz, ha majd nemcsak ilyenkor lehet korcsolyázni, hanem nyáron is lesz közönségkorcsolya.”

Laczkó Attila lábán feketéllett a korcsolyacipő. „Én csak a tizenhárom éves lányom miatt vagyok itt, aki most rákapott erre a sportra. Huszonhét év után elevenítettem fel korcsolyatudásomat. Örömmel konstatáltam, ezt nem lehet elfelejteni. Jó lesz, ha ez a pálya is zárt lesz, ráadásul, ahogyan olvastam, egy modernebb hűtő technológiával, mint a jégcsarnokbeli. Egyébként is hiányoltam, mikor elkezdtünk járni, hogy miért nem lehet megnyitni a másik pályát is a közönség előtt” – mondta az apuka, akinek lánya egyébként röplabdázik.

A Jégpályák éjszakájához több tucat jégcsarnok és jégpálya csatlakozott országszerte szombaton.