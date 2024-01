- Minden a civilektől és a szakmától kapott észrevételt lehetőség szerint kezeltünk - válaszolta Tóth Róbert. - Ahogy már korábban is mondtuk, a terület beépítési intenzitása az általam ismert előzménytervekhez képest a legkisebb, illetve az épületek elhelyezése is gondosan tartja a távolságot a meglévő épületektől. Így nagy terek alakultak ki az épületek között, hangsúlyos a passzázs, ami a tereket összeköti, és még sorolhatnám azokat az építészeti megoldásokat, amiket alkalmaztunk. Tisztelettel elfogadtuk a terv készítésekor nagy tapasztalattal, Miskolc ismerettel rendelkező akadémikus tervező iránymutatásait is.