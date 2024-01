Januártól 1-jétől új italcsomagolás-visszaváltási rendszert vezettek be Magyarországon. Minden visszaváltási jelöléssel ellátott, egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos ital csomagolása visszaváltható lesz, amelyért a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a felelős.

Szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú és 0,1-től 3 literig terjedő űrtartalommal bír, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül. Ezen palackok egy része többutas, azaz a benne lévő italtermék elfogyasztása után az értékesítési láncon visszafelé eljut a gyártóhoz, aki azt megfelelő előkészítés után újratölti. A palackok nagyobb része azonban egyszer használatos, úgynevezett egyutas palack, mely a fogyasztást követően hulladékká válik, mely megfelelő összegyűjtés és előkezelés után újrafeldolgozható anyagként későbbi palackok alapanyagává válhat.

Fokozatosan állnak át a boltok

A boon.hu megkeretes a társaságot azzal kapcsolatban, hogy most mire számíthatnak a fogyasztók. Azt írták: visszaváltó automatákkal már találkozhatunk, de ezekbe ne vigyük még a jelenleg kapható italok csomagolásait. Hiszen a visszaváltható palackok csak fokozatosan jelennek majd meg a boltokban.

„Eleve csak a január elseje után a palackozók által forgalomba hozott palackok tartozhatnak a visszaváltási rendszerbe, tehát ezek még fizikailag sem juthattak el a mai napig a boltok polcaira, másrészt a gyártók június 30-ig türelmi időt kaptak. Addig piacra helyezhetnek gyárthatnak még régi, nem visszaváltható csomagolású italterméket palackot is. Ezeket a régi palackokat egyszerűen dobjuk a szelektívbe, hiszen nem lehet őket visszaváltani” - hangsúlyozták.

Arra is rákérdeztük, hogy vármegyénk mely pontjain lesznek majd gyűjtőhelyek. Azt írták: a Mohu a szerződéssel rendelkező 400 négyzetméternél nagyobb boltokban és az eddig önkéntesen csatlakozó kisebb üzletekben is telepítette és beüzemelte az automatákat. Az automaták telepítése folyamatos 2024-ben is, a Mohu folyamatosan telepíti a gépeket és várja az önkéntesen csatlakozni kívánó gépi vagy kézi visszaváltó pontokat, akik a MOHU honlapján részletes információkat találhatnak a csatlakozási lehetőségekről.

A betétdíj visszajár

A palackokat az erre kialakított berendezéseken keresztül áruházakban lehet majd visszaváltani. Sok múlik a kódon és a logón is. Az említett kódokat és ábrákat 2024. július 1-jétől a PET-palack, az italosüveg vagy a fém italosdoboz gyártója köteles feltüntetni a csomagolóeszközön. Annak érdekében, hogy a kód és az egyéb szimbólumok megfeleljenek az elvárásoknak, a tervezett címkéket előbb a Mohu Galvani úti bázisán jóvá kell hagyatni. A megfelelő vonalkód és logó nélküli dobozt, üveget vagy palackot nem fogadja el az automata. A Világgazdaság kérdésére közölte a vállalt, hogy az egész rendszer beindulása mintegy 50 milliárd forintjába kerül a Mohunak, de ebbe az automatákon kívül minden beletartozik, kiemelten például az informatikai fejlesztések.

Ne tapossa laposra

Az automaták csak sérülésmentes csomagolóeszközöket fogadnak el. A PET-palackokat is kupakkal együtt várják, hiszen azokat szintén úgy kell gyártani, hogy a kupakjuk a lecsavarás után is rögzítve maradjon. Kétféle logó lesz a dobozokon, annak megfelelően, hogy a termék egy- vagy többutas, vagyis csak anyagában újrahasznosítható, vagy újra is tölthető.

Az egyutasokat az automata rögtön préseli vagy töri a kisebb helyigény és amiatt, hogy ne lehessen őket újra visszaváltani. A többutasokat kíméletesen gurítja, mert nem sérülhetnek az újbóli használat előtt.