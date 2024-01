Vízkereszt, vagyis január 6-a után, január első hétvégéjén kezdik el összegyűjteni a kidobott fenyőfákat - olvasható a Mirehu Nonprofit Kft. honlapján.

A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében a MiReHu arra kéri a lakásszövetkezetek és társasházak képviselőit, hogy a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék a fenyőfákat. A dísz és talp nélküli fákat pedig olyan módon kérik a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezni, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.

Miskolc a legnagyobb

Arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Miskolcon is ellátó társaság mely településeken mikor gyűjti majd be a kidobott karácsonyfákat, az alábbi táblázat tájékoztat.