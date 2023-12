Nagy a sürgés-forgás a miskolci Népkerti Vígadó konyhájában. A szakácsok, konyhalányok már most hozzáfogtak, hogy az ünnepi menü előkészítését elvégezzék. A terem díszítésének nagy részét pedig már szombaton elvégezték.

Teltház lesz

Dr. Barkócziné Kertész Kata, a Népkerti Vigadó rendezvényigazgatója elmondta, elég nagy vendégsereget, 180 főt várnak a szilveszteri mulatságra. "A kollégák már díszítenek, rendezik be a termeket, az asztalokat állítjuk be. Még tegnap is érkeztek foglalási igények, de már sajnos nem tudunk több vendéget fogadni. Az előző években is nagyon sikeresek voltak ezek a rendezvényeink. Most Kökény Attilát hívtuk meg vendégelőadónak, lehet ez is hozzájárult a nagy érdeklődéshez, de az előző években is telt házzal búcsúztattuk az óévet”.

A rendezvényigazgató tapasztalatai alapján az emberek a két év covid-járvány kihagyás után egyre jobban vágynak rá, hogy szép és elegáns környezetben szórakozzanak. „Visszatérő vendégeink is vannak, de olyanok is eljönnek, akik eddig csak hallottak rólunk. Vannak vendégeink Siófokról, Bécsből, Szlovákiából, Budapestről is, de innen Miskolcról is”- mondta.

Isteni finomságokkal készülnek

A társaság vegyes, vannak köztük, párok, baráti társaságok, de akadnak gyermekes családok is.