Rászoruló családoknak gyűjtött adományokat Felsőzsolca Város Önkormányzata és a Felsőzsolcai Családokért Alapítvány decemberben. Az önkormányzat évek óta folytat karitatív tevékenységet a lakosság bevonásával, ezzel is támogatva a családokat. Az idei adománygyűjtés december 15-én zárult – olvasható a város weboldalán.

„Önkormányzatunk egy nagy szociális hálózatot tart fenn és működtet, aminek természetesen az a célja, hogy az ellátottaink életét minél könnyebbé, minél harmonikusabbá tegyük. Az ellátottaink között kiemeltek a gyermekek, hiszen a Szociális Szolgáltató Központon belül gyermekvédelmi hálózat is működik. Amikor a városban élő gyerekeknek és családoknak csak egy kicsit is szebbé és könnyebbé tudjuk tenni a karácsonyát, akkor én úgy gondolom, hogy valami óriási célt tűzünk ki magunk elé és valami nagyon jót tudunk tenni. Nagy öröm számomra, hogy ebben a Felsőzsolcai Családokért Alapítvány mellett a lakosságunk is mindig partner” – mondta Szarka Tamás polgármester.A felhívás fontos része volt, hogy tartós élelmiszert várnak, hiszen ezzel sokat segítenek egy-egy rászoruló családon.

Az élelmiszer csomagokat Szarka Tamás polgármester, Pásztor Erik alpolgármester és Macsuga Roland képviselő közösen állították össze. A Felsőzsolcai Családokért Alapítványnak köszönhetően édességgel, ruha adományokkal és tűzifával is kiegészült a december 22-én eljuttatott segítség, melyet hátrányos helyzetű családokhoz, valamint idős, egyedülálló emberekhez juttatták el ebben az évben is.